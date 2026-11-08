El 112 de Canarias registra 16 incidencias en las primeras horas del paso de la borrasca Bruna por el archipiélago

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El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado 16 incidencias entre la noche de este sábado y las primeras horas de este domingo, 8 de noviembre, ante el paso de la borrasca Bruna por el archipiélago.

En concreto, la jefa de Servicios de la Dirección general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha matizado que las incidencias registradas hasta el momento han sido principalmente por el viento, según ha informado el 112 de Canarias.

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Román ha explicado que una decena de las incidencias han estado relacionadas "fundamentalmente con caída de ramas, árboles, desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico, así como desprendimientos de objetos" que han afectado a diferentes carreteras y vías públicas de municipios como La Laguna y Icod de los Vinos, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife.

En cuanto a la isla de La Palma expuso que se han registrado cinco incidencias, resaltando que la "más relevante" ha sido la que se ha producido en Santa Cruz de La Palma donde una persona sufrió lesiones por el impacto de una silla desplazada por el viento, motivo por el que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

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Asimismo agregó que también se han producido desplazamientos de hormigón en el acceso al muelle, caídas de árboles, así como de contenedores y desprendimientos en la carretera LP-2, en Fuencaliente. En cuanto a la isla de La Gomera se ha comunicado el cierre preventivo de la carretera CV-14 en la zona de El Rejo.

Por su parte, en la isla de Gran Canaria se ha registrado la caída de algún árbol sobre líneas eléctricas de media tensión en el municipio de Moya.

Román ha señalado que, en términos generales, las incidencias registradas durante estas primeras horas "han sido de carácter puntual, relacionadas principalmente con el viento y sin que hayan producido situaciones de especial gravedad".

De todos modos, ha expuesto que se está pendiente de la evolución meteorológica en las próximas actualizaciones para valorar los posibles ajustes de las declaraciones del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

El episodio meteorológico, indica, "todavía no ha finalizado", por lo que ha señalado que se mantiene el seguimiento permanente desde el Gobierno de Canarias, en coordinación con el 112, los cabildos y los ayuntamientos, y recomienda a la población que continúe siguiendo las indicaciones de Protección Civil y se informe por canales oficiales.

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