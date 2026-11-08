Moncho Chavea sale en defensa de Omar Montes tras su enfrentamiento judicial con Rocío Muñoz: "Para mí es mi hermano"

MADRID (CHANCE)
Omar Montes atraviesa un momento complicado a raíz del enfrentamiento judicial que mantiene con Rocío Muñoz, quien le ha acusado públicamente de presuntas amenazas y coacciones durante su embarazo. Una polémica que ha situado al cantante en el foco mediático y sobre la que algunos de sus amigos más cercanos ya se han pronunciado. Es el caso de Moncho Chavea, que no ha dudado en mostrarle su apoyo y defender su forma de ser.
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Preguntado por si considera que Omar podría ser capaz de chantajear o amenazar a alguien, el cantante y productor musical ha sido rotundo: "No, no, no, para nada, hombre. Omar es un cielo de persona y lo quiero mucho". Una opinión que ha querido respaldar recordando la estrecha relación que les une: "Cada punto de vista puede cambiar en el punto que tú estés con Omar o, ¿sabes? Para mí, Omar es mi hermano".
Aunque ha dejado clara su confianza en el intérprete de "Alocao", Moncho ha reconocido que no ha hablado con él sobre el conflicto y que prefiere mantenerse al margen de sus asuntos personales. "Es un tema en el cual yo no me he metido mucho, porque son cosas que yo no toco, pero sí, lo que puedo decir es que he visto lo mismo que vosotros. No toco ese tema con él a nivel personal, no me gusta", ha explicado.
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Eso no significa que desconozca la repercusión que está teniendo el asunto ni que sea ajeno al momento que atraviesa su amigo. De hecho, al ser preguntado por cómo cree que le está afectando toda esta exposición mediática, ha señalado: "Claro, porque ya bastante tiene, porque está por todos los lados, y es algo que lo está pasando él, y por lo que se ven las imágenes, pues se ve que está un poquillo afectado".