Lydia Lozano y su marido Charly, juntos en su lenta recuperación tras sus últimos problemas de salud

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Lydia Lozano atraviesa una etapa en la que la tranquilidad y el cuidado de los suyos han adquirido un protagonismo especial. Después de unos meses marcados por varios problemas de salud, la periodista intenta recuperar poco a poco la normalidad y disfrutar de los pequeños momentos del día a día. Una nueva etapa en la que también está muy pendiente de su marido, Charly, que continúa recuperándose de las complicaciones que sufrió tras una operación de espalda.

En esta ocasión, la colaboradora se ha dejado ver junto a su marido durante un paseo por el centro de Madrid. Ambos caminaban a su ritmo, todavía condicionados por sus respectivos problemas físicos, pero con la intención de retomar sus rutinas. Charly se ayudaba de un bastón para desplazarse, mientras que Lydia llevaba una bota ortopédica, reflejo de que ella también atraviesa un proceso de recuperación.

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El arquitecto ha vivido unos meses especialmente complicados después de que una intervención de espalda se complicase por una infección provocada por una bacteria. La afección llegó a afectar a una de sus vértebras y le obligó incluso a utilizar una silla de ruedas. Desde entonces, se encuentra inmerso en una larga rehabilitación, avanzando poco a poco y con la ayuda de distintos apoyos para recuperar su movilidad.

Por su parte, Lydia tampoco ha estado exenta de contratiempos de salud. Sin embargo, la periodista mantiene su habitual actitud optimista y trata de no renunciar a sus planes siempre que su estado físico se lo permite. Para este paseo, apostó por un estilismo cómodo, pero sin renunciar a su característica personalidad a la hora de vestir, integrando su calzado ortopédico en el conjunto.

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A su lado, su marido continúa siendo su compañero inseparable en una etapa en la que ambos se apoyan mutuamente. Después de los difíciles meses que han atravesado, el matrimonio afronta ahora su recuperación con paciencia, adaptándose a sus circunstancias y retomando, dentro de sus posibilidades, la normalidad.