Agencias

Llegan tres pateras a Baleares con 37 migrantes

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Un total de 37 personas migrantes han llegado a lo largo del sábado Baleares a bordo de tres pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 16.05 se rescató a 18 personas de origen magrebí a cinco millas al sureste de la isla de Formentera.

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Más tarde, a las 20.27 horas, se ha interceptado a seis personas de origen magrebí, esta vez ya en tierra, en la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca.

La tercera llegada ha sido a las 22.20 horas, momento en que se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí a diez millas al sureste de Eivissa.

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