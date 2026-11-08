Más de 200 migrantes llegan a El Hierro, en Canarias (España), en una embarcación precaria

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Santa Cruz de Tenerife (España), 8 nov (EFE).- Una embarcación precaria con 215 migrantes a bordo, entre ellos diez mujeres y cuatro menores, llegó en las últimas horas a El Hierro, en las islas Canarias (España), informó este domingo el servicio de Salvamento Marítimo español.

Tras recibir un aviso del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo localizó el cayuco a unas nueve millas de tierra y lo escoltó hasta la isla de El Hierro, situada en el océano Atlántico, frente a las costas africanas.

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En la jornada de ayer sábado, Salvamento participó en el rescate o asistencia de más de 700 personas que iban a bordo de embarcaciones precarias, todas en El Hierro menos una neumática en Lanzarote.

En paralelo, en torno a un millar de personas migrantes llegadas en los últimos días fueron derivadas en ferris a la vecina isla de Tenerife.

El Gobierno local de El Hierro, una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes, decretó la emergencia social por la presión que este repunte migratorio está suponiendo para los servicios públicos.

Su presidente, Alpidio Armas, así como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistirán de forma extraordinaria a la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará el próximo martes en Madrid.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, informó asimismo de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió con él a reforzar los servicios sanitarios en El Hierro.

En lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias más de 5.000 personas en embarcaciones precarias, la mayoría a la isla de El Hierro.

El archipiélago de Canarias es el destino de la llamada Ruta Canaria, un recorrido migratorio por mar que une África con España y que es uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo. EFE