Le Pen acusa a la extrema izquierda de Mélenchon de crear un "proyecto de desmantelamiento" para Francia

Guardar

La candidata presidencial del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado este sábado al partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI), liderado por Jean-Luc Mélenchon, de crear un "proyecto de desmantelamiento" para el país, asegurando que seguirá la "lógica de deconstrucción iniciada por el presidente francés Emmanuel Macron".

Le Pen ha afirmado en sus redes sociales que el LFI es un "proyecto que desarma, que renuncia, que se desconecta y que divide", criticando sus puntos en la "flexibilización en materia migratoria, el debilitamiento de la seguridad y el control de fronteras, el modelo económico de decrecimiento y el abandono de la soberanía territorial y energética".

PUBLICIDAD

Así, la ultraderechista ha calificado estas medidas como "cada una más peligrosa que la otra", aseverando que "dibuja una visión coherente que debe alertar a los franceses". Además, ha sostenido que, bajo el liderazgo de Mélenchon, Francia "renunciará a controlar sus fronteras, a hacer respetar su autoridad, a proteger sus ciudadanos y a garantizar su soberanía energética".

En este sentido, para Le Pen, La Francia Insumisa supone una "amenaza contra la cohesión nacional, la seguridad, la prosperidad e incluso los fundamentos de la soberanía de Francia", concluyendo que su deber es "combatirlo con la mayor determinación".

En las últimas semanas, Le Pen y Agrupación Nacional han endurecido su discurso centrado en el orden y la seguridad, acusando directamente a la extrema izquierda de Mélenchon de capitalizar electoralmente las movilizaciones sociales que sacuden al país y que protestan por la carestía de la vida.

PUBLICIDAD

Los últimos barómetros electorales sitúan a la ultraderechista y al candidato de extrema izquierda como los candidatos que pasarían a una hipotética segunda vuelta en todos los escenarios en las elecciones presidenciales. En concreto, Agrupación Nacional lideraría con solidez la intención de voto con un 32%, mientras que Mélenchon se quedería un 17%, según el estudio de Ipsos-BVA-Cesi publicado por el diario francés 'Le Parisien'.