Kiko Rivera reaparece junto a Lola García disfrutando de una cena poco saludable tras su paso por televisión

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Cuatro meses después de sufrir su segundo ictus, Kiko Rivera continúa retomando poco a poco la normalidad y compaginando sus compromisos profesionales con su vida personal. El DJ ha reaparecido junto a su pareja, Lola García, disfrutando de una cena después de su paso por 'El Hormiguero', donde protagonizó una entrevista con Pablo Motos en la que se sinceró sobre algunos de los capítulos más importantes de su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional.

Durante su conversación con el presentador, el hijo de Isabel Pantoja habló abiertamente del grave problema de salud que sufrió hace unos meses y de cómo este nuevo revés le ha obligado a replantearse muchas cosas. Un segundo ictus que supuso un importante susto y que le llevó a poner el foco en su bienestar y en la importancia de cuidarse. Sin embargo, su reaparición ha dejado una imagen cuanto menos llamativa: Kiko y Lola acudieron a un establecimiento de comida rápida para degustar hamburguesas y otros productos de este tipo. Una elección que contrasta con la necesidad de mantener unos hábitos saludables después del episodio médico que ha atravesado.

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Más allá de su recuperación, Kiko también aprovechó su visita al programa de Antena 3 para hablar de su faceta musical y de sus próximos proyectos. El artista recordó su trayectoria en la música y puso sobre la mesa su nuevo disco, demostrando que, pese a las dificultades personales y de salud que ha tenido que afrontar, sigue teniendo muy presente su carrera y sus ganas de continuar trabajando en aquello que siempre ha sido una de sus grandes pasiones.

A su salida, el DJ se mostró cercano con los reporteros y no dudó en responder a las preguntas sobre su familia, especialmente sobre su madre, Isabel Pantoja. Preguntado por si seguirá estando al lado de la tonadillera, Kiko fue rotundo y despejó cualquier duda con una breve pero significativa respuesta: "Así será".

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Unas declaraciones que cobran especial relevancia después de la emotiva reflexión que realizó durante su entrevista con Pablo Motos sobre la figura de las madres y el papel que desempeñan en nuestras vidas. Una noche en la que, entre recuerdos, confesiones sobre su salud y proyectos musicales, Kiko volvió a situarse en el foco mediático.