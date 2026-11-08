Zac Taylor (Bengals): "El Bernabéu ha sido increíble, me llevo una gran impresión de Madrid"

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El entrenador de los Cincinnati Bengals, Zac Taylor, dijo este domingo que el ambiente en el Santiago Bernabéu fue "increíble" en el triunfo (17-34) sobre los Atlanta Falcons, y añadió que se lleva "una gran impresión de la ciudad y del país", por lo que "si pudiera, volvería".

"El estadio ha sido increíble; esto debería ser una experiencia única en la vida. Creo que todos los que colaboraron en Madrid hicieron un trabajo excelente: nos trataron de maravilla y resolvieron al instante cualquier imprevisto que surgiera", destacó Taylor en la rueda de prensa posterior a la victoria por 17-34 ante los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu.

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Aunque el técnico recordó una situación peculiar en una de las últimas jugadas, cuando se fueron las luces principales en el Bernabéu. "Salvo eso, me pareció que todo estuvo muy bien organizado. Además, es algo que nadie había hecho antes, y es genial poder decir que nosotros también formamos parte de ello", comentó.

"He pasado unos días fantásticos (en Madrid), si pudiera, volvería, me ha encantado estar aquí, me he llevado una gran impresión de la ciudad y el país", agregó sobre su experiencia en la capital española esta semana.

Además, destacó el papel del 'quarterback' Joe Burrow, que ante los Falcons completó dos pases de 'touchdown' y el suyo propio. "Está jugando a un nivel increíble. Ha sido el jugador de mayor rendimiento, así que tenemos que seguir así. Es una semana importante. Estamos en una buena posición ahora mismo. Solo tenemos que mantener este impulso, además tenemos muchos buenos 'quarterbacks'", expresó.

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Finalmente, Taylor reiteró que tienen "muy alto nivel" no solo con el 'wide receiver' Ja'Marr Chase, porque tienen "muchas respuestas (ofensivas)" a diferentes situaciones y saben que tienen que "estar preparados" por si detienen al '1'.