Israel libera al periodista y activista político palestino Abed Abu Shehadeh

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Jerusalén, 8 nov (EFE).- El periodista y activista político palestino Abed Abu Shehadeh fue liberado este domingo, sin tan siquiera comparecer ante un tribunal y tras haber sido arrestado el 3 de noviembre durante una redada nocturna en su domicilio en Yafa, sur de Tel Aviv.

"Nuestro abogado recibió la confirmación por parte de su abogado", detalló a EFE el grupo legal palestino Adalah, que había presentado una apelación contra el arresto "arbitrario" de Shehadeh, que se debió a una entrevista que este había hecho antes de las elecciones al exparlamentario árabe Azmi Bishara en Catar.

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Numerosas organizaciones de la sociedad civil e incluso congresistas estadounidenses como el demócrata Brad Lander habían solicitado en una carta, públicamente, a la Embajada de Israel su liberación "inmediata".

"La mera decisión de abrir una investigación penal a raíz de una entrevista periodística constituye una grave violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa; por tanto, su detención bajo este pretexto es totalmente arbitraria", denunció Adalah el 4 de noviembre, cuando su detención fue prorrogada por cuatro días.

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"(Su puesta en libertad) es un recordatorio de la naturaleza de este régimen, que detiene a periodistas y organizadores comunitarios como Abed en plena noche, manteniéndolos encarcelados durante días bajo cargos relacionados con la seguridad, todo a raíz de una entrevista en un pódcast", publicó hoy en X el israelí Haggai Matar, director ejecutivo de la revista antiocupación +972 Mag con la que colabora Shehadeh.

Abed es pariente del presidente del partido árabe Balad, Sami Abu Shehadeh, una de las tres formaciones -junto a Hadash y Taal- que componen la Lista Conjunta, la cual obtuvo 11 escaños en los pasados comicios en un récord histórico.

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Yanal Yabarín, portavoz de la Lista Conjunta, denunció hoy en X que Abed había sido "arrestado injustamente por motivos políticos, como parte de una política de represión y silenciamiento dirigida contra periodistas y activistas árabes".

Y añadió que "todos los casos del (jefe del Shin Bet, David) Zini y (Benjamín) Netanyahu se han desmoronado", incluida la "persecución" contra los árabes israelíes y sus líderes tras haber sido acusados de fraude electoral sin pruebas. EFE