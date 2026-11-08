Iberia Express aumentará un 12% su oferta de asientos este invierno: 38% más en Baleares y 29% en Canarias

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Iberia Express ofrecerá un 12% más de asientos durante la temporada de invierno, que se prolongará hasta el próximo 27 de marzo, en la que también incrementará un 7% sus vuelos respecto al mismo periodo de 2025.

La aerolínea de bajo coste del grupo Iberia reforzará especialmente su operativa con Baleares y Canarias, donde aumentará un 38% y un 29%, respectivamente, su capacidad, con el objetivo de mejorar la conectividad de los residentes y favorecer la desestacionalización del turismo en ambos archipiélagos.

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"Seguimos fortaleciendo el puente aéreo con Canarias y Baleares y mejorando la conectividad para los residentes y visitantes de ambos archipiélagos con un programa de vuelos muy robusto durante todo el año, que ofrece los mejores horarios y mucha flexibidad a los viajeros frecuentes, y excelentes conexiones para la llegada de turistas en invierno", ha comentado la directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez.

En concreto, Iberia Express sumará 827.000 asientos con Baleares y casi 200 vuelos semanales entre Madrid y el archipiélago. Ofrecerá hasta 12 vuelos diarios por sentido entre Madrid y Mallorca y hasta seis entre la capital e Ibiza, cubriendo distintas franjas horarias para facilitar tanto los desplazamientos a la península como las conexiones internacionales.

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En Canarias, la compañía ha programado más de 1,7 millones de asientos, un 29% más que en 2025, gracias a un incremento del 25% en sus vuelos y a una mayor utilización de sus Airbus A321neo. Operará 386 vuelos semanales con el archipiélago, con una media de diez vuelos por sentido con Gran Canaria y otros diez con Tenerife.

Con el resto de las islas, ofrecerá entre tres y cuatro vuelos diarios por sentido entre Madrid y Lanzarote, entre dos y tres con Fuerteventura y una frecuencia con La Palma, que se reforzará con un segundo vuelo por sentido durante las semanas de mayor demanda.

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CRECIMIENTO INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, los principales incrementos de capacidad se concentrarán en Dublín y Marrakech. La ruta con la capital irlandesa crecerá un 46%, hasta alcanzar los 79.000 asientos, mientras que la conexión con la ciudad marroquí aumentará un 43%, hasta los 100.000.

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Además, Iberia Express retomará por primera vez a finales de febrero su ruta estacional con Reikiavik, que comenzará a operar el 27 de febrero. La conexión directa desde Madrid permitirá viajar a Islandia durante el invierno para disfrutar de sus paisajes nevados y aumentar las posibilidades de contemplar auroras boreales.

Este incremento de capacidad será posible, entre otros factores, por una mayor utilización de los Airbus A321neo, los aviones más eficientes de su flota y con capacidad para 232 pasajeros.