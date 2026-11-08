La UE homenajea a las víctimas del tiroteo masivo en Cracovia con banderas a media asta en sus sedes oficiales

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Las principales instituciones de la Unión Europea han expresado su solidaridad con Polonia tras el tiroteo masivo registrado este sábado en Cracovia, en el que al menos seis personas han perdido la vida, y han rendido homenaje a las víctimas colocando sus banderas a media asta en sus respectivas sedes oficiales.

El Banco Central Europeo (BCE) ha trasladado sus condolencias a los afectados y ha condenado el ataque, al tiempo que ha subrayado que "no puede haber lugar para tal violencia en nuestra sociedad". La institución ha compartido en sus redes un vídeo con las enseñas de la Unión a medio izar, sumándose con este gesto al realizado por otros organismos europeos --como el Parlamento Europeo-- para mostrar su pesar por lo sucedido.

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A título individual, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha manifestado también su conmoción ante la gravedad de los hechos. "Mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias, y con el pueblo polaco en este momento tan difícil", ha señalado, también en una publicación en redes sociales.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "conmocionado" por la noticia y ha recordado a las autoridades polacas que "la UE está con Polonia en este momento tan difícil", al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de "los primeros intervinientes que actuaron frente a esta tragedia". Del mismo modo, Ursula von der Leyen ha reconocido la actuación de los agentes policiales que participaron en la respuesta al ataque, destacando que actuaron "poniendo en riesgo sus vidas".

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La presidenta de la Comisión Europea ha expresado su apoyo a los afectados, sus allegados y la población de Cracovia, además de trasladar su pésame a las familias de los fallecidos, subrayando la unidad de los Veintisiete frente a la tragedia: "Europa se une a Polonia en el dolor y la solidaridad".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha confirmado que la Eurocámara comparte el duelo de Polonia y ha dedicado un mensaje de reconocimiento a la ciudad afectada: "Cracovia. Ciudad inquebrantable".

Previamente, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, la primera en manifestarse sobre lo ocurrido, había advertido de que las repercusiones emocionales de la pérdida de vidas humanas como consecuencia del tiroteo trascenderían las fronteras polacas. "La fortaleza de Polonia reside en la resiliencia de su pueblo. En este momento de dolor, Polonia no está sola", agregaba la representante de los Veintisiete en el Exterior.

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