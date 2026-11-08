Yulen Pereira se vuelca con Omar Sánchez y sale en su defensa: "Es un tío de 10"

Guardar

Yulen Pereira ha querido mostrar públicamente su apoyo a Omar Sánchez, con quien ha forjado una inesperada amistad y a quien sigue muy de cerca en el programa de supervivencia en el que está concursando. El esgrimista, que ha acudido a la premiere de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", ha dedicado unas cariñosas palabras al exmarido de Anabel Pantoja y no ha dudado en posicionarse a su favor de cara a la recta final del concurso: "Yo desde aquí mando todo mi apoyo a Omar, hay que salvar a Omar siempre que esté nominado y que Omar campeón", ha asegurado con entusiasmo.

Yulen ha reconocido que su relación con el canario es mucho más estrecha de lo que muchos podían imaginar, hasta el punto de que incluso comparten ropa: "La sudadera que lleva es mía. El chubasquero es mío, se ha quedado con la mitad de mi ropa", ha contado entre risas. Además, ha confesado que está "súper orgulloso" de su amigo y que le encantaría que llegase muy lejos en el reality: "Ya que no estoy yo, pues ganas tú", ha añadido, dejando claro que quiere verle hacerse con la victoria. Sobre las circunstancias que propiciaron su amistad, ha explicado que dejaron atrás cualquier asunto del pasado y que durante su convivencia en la playa pudieron compartir numerosas confidencias: "Para mí es un tío de 10. Ojalá cuando salga tengamos una amistad duradera", ha sentenciado.

PUBLICIDAD

El deportista también ha salido en defensa de Omar ante las críticas por no contar públicamente más detalles sobre su relación con Anabel. Yulen considera que el canario no tiene por qué convertir su paso por el concurso en un relato sobre su exmujer: "No es el concurso de Anabel. Al final es el concurso de Omar. No es que se calle cosas, es que no está ahí para hablar de Anabel". Asimismo, ha confirmado que ambos han compartido conversaciones privadas sobre sus respectivas experiencias, aunque considera que hay cuestiones que deben permanecer en la intimidad: "Hay muchas cosas que se quedan en privado y que no hay por qué estar sacándolas en público", ha explicado, dejando en manos de su amigo la decisión de contar o no determinados aspectos de su vida.

En el terreno personal, ha desmentido que se haya producido una reconciliación con Jeimy Báez, madre de su hijo, y ha aclarado que los acercamientos entre ambos responden exclusivamente al bienestar del pequeño: "Estamos intentando siempre acercar posturas por el niño, no por otra cosa", ha afirmado. El esgrimista también ha reconocido que su situación atraviesa "subidas y bajadas" y que todavía hacen falta "tiempo, paciencia y madurez" para que todo encuentre su lugar. Sobre la posible existencia de un procedimiento judicial entre ambos, ha preferido mantener la discreción: "Eso me lo voy a dejar para mí. Van despacio, como las cosas de palacio". Lo que sí ha querido compartir es lo feliz que está viendo crecer a su hijo, que ya tiene un año y dos meses: "Está grandísimo, está precioso y ojalá que siga así con mucha salud y con esa sonrisa". Mientras tanto, Yulen compagina su faceta personal con nuevos proyectos profesionales y prepara la apertura de una barbería en Valencia junto a un socio, sin dejar de lado su regreso a los entrenamientos.

PUBLICIDAD