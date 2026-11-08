El Valencia firma su peor racha sin ganar en Mestalla en un arranque liguero

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Valencia, 8 nov (EFE).- El Valencia, que perdió ante el Real Madrid por 0-3 en Mestalla en Liga este sábado, no conoce la victoria en su estadio en la actual temporada y acumula siete encuentros sin ganar, lo que supone su peor registro en un arranque liguero y el segundo a nivel global de su historia como local.

El conjunto dirigido por el mexicano Javier Aguirre, -que debutó en el banquillo valencianista el pasado 11 de octubre, tras la destitución de Carlos Corberán- fue goleado por el equipo madridista que se adelantó en la primera parte con los tantos de Fede Valverde y Arda Guler y que cerró el marcador en la segunda mitad con otro tanto de Kylian Mbappe.

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El balance del equipo valencianista en este inicio liguero en Mestalla ha sido de cinco derrotas y dos empates con 3 goles a favor y 14 en contra.

En este tiempo ha firmado tablas con el Celta y el Athletic, ambos a cero, y ha sucumbido ante el Betis (0-1), Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3).

De esta manera, el actual registro supera al que hasta el momento era el peor de su historia y que databa de la temporada 2018-2019, cuando arrancó el curso con seis partidos sin ganar.

Además, la racha de siete partidos sin ganar en Mestalla es la segunda peor en la historia del club, ya que iguala la cosechada entre la jornada 30 de la campaña 2023-2024 y la 4 de la 2024-2025 y se queda a 3 partidos del récord de las 10 jornadas que estuvo sin ganar en la campaña 1985-1986, en la que el Valencia acabó perdiendo la categoría. EFE

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epb sm/og