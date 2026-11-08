Detenido el futbolista del Colo Colo Leandro Hernández por conducir y chocar ebrio

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Santiago de Chile, 8 nov (EFE).- El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

Según el cuerpo policial chileno, Hernández, "conducía en estado de ebriedad, con 1.2 gramos de alcohol en la sangre".

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El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de distan consideración.

De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.

El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.

Colo Colo se mide a las 15:00 horas hora local con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarle como campeón de la Liga de Primera 2026. EFE