Eisenkot afirma que es "impresicindible formar un Gobierno de emergencia nacional"

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Jerusalén, 8 nov (EFE).- El líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot, afirmó este domingo que "es imprescindible formar un Gobierno de emergencia nacional" en Israel después de que el presidente, Isaac Herzog, le encargara la formación del próximo Ejecutivo.

"Estamos en un momento de emergencia, ante un punto de no retorno para el Estado de Israel", dijo Eisenkot en la residencia presidencial en Jerusalén.

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"Harán falta medidas políticas creativas y poco habituales", añadió.

"Después de los años tan duros que hemos vivido, esta vez tenemos que hacerlo de otra manera. Esta vez, por el bien de todos los israelíes. Los días en que los israelíes se sentían excluidos por su Gobierno tienen que terminar y no volver nunca más", afirmó.

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Eisenkot dispone ahora de 28 días, y otros 14 prorrogables, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

El líder de Yashar! tendió la mano al Likud y al ultraderechista Sionismo Religioso: "Si de verdad creen que es la hora de la unidad, como declararon ante el presidente, no se me ocurre ninguna razón por la que no vengan a apoyar un Gobierno encabezado por mí y los principios que he presentado".

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"Quien intente torpedear la formación del Gobierno por motivos personales y no de fondo pasará a la historia como quien no salvó a Israel en un momento de emergencia", advirtió.

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, obtuvo en las consultas el respaldo de 67 de los 120 diputados de la Knéset (Parlamento), incluidos los de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, frente a las 46 recomendaciones que recibió Netanyahu. El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, con siete escaños y miembro de la coalición saliente, no recomendó a nadie.

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El Likud tachó el jueves de ilegítimo un Gobierno opositor apoyado por los partidos árabes, y la ministra de Transporte, Miri Regev, alertó en las consultas de que, si no se forma un "Gobierno sionista amplio", ondeará una "bandera negra" sobre el próximo Ejecutivo.EFE

(foto) (vídeo)