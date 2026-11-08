España conquista la Finalissima de fútbol sala ante Brasil

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La selección española masculina de fútbol sala conquistó este domingo la Finalissima 2026, disputada en la ciudad de Niterói (Brasil), al imponerse (0-3) a la anfitriona en el partido definitivo.

Después del sufrido pase a la lucha por el título, con la tanda de penaltis ante Portugal, España, que frenó el ímpetu inicial de los brasileños, se proclamó campeona con los goles de Gonzalo Castejón, Cecilio Morales y Antonio.

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El inicio fue de Brasil buscando el gol y forzando algún error en la defensa española. Con intensidad, y cargados con cinco faltas ambos equipos, los porteros dejaron su firma en el primer tiempo. Tras el descanso fue España la que mandó, pero tras tiempo muerto, Dyego y Pito la tuvieron para Brasil.

Los de Jesús Velasco se adelantaron por medio de Castejón y se defendieron de una anfitriona que no dudó en jugar con cinco en el tramo final. España lo aprovechó con Cecilio para el 0-2 y, en los últimos segundos casi sobre la bocina, Antonio hizo el tercero que rubricó la primera Finalissima para España.

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