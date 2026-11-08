Diego Pablo Simeone: "Vamos a esperar a Julián, le queremos y necesitamos"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se quedó con "un partido extraordinario" y sin nada "para reclamar" a sus jugadores después de la derrota (1-2) ante el FC Barcelona este domingo, al tiempo que defendió a un Julián Álvarez al que piensan "esperar" en su mejor versión porque le necesitan.

"Me quedo con un partido extraordinario de los futbolistas. Nada para reclamar, hicimos el partido que queríamos jugar. Presionamos en el primer tiempo con una intensidad muy buena. Llevamos al rival a un lugar donde no estaba cómodo, generamos situaciones de gol. Esta vez no tuvimos esa contundencia que otros días pudimos tener y ellos son muy buenos en esta versión porque tuvieron menos situaciones y fueron muy contundentes", dijo en rueda de prensa.

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El 'Cholo' confesó que los cambios no entraron como esperaba y valoró la falta de gol de un Julián que tuvo varias ocasiones claras. "Con respecto al partido, orgulloso de los chicos, me encantó, muy contento con el trabajo de todos. No sé si desde lo físico, sí de haber entrado mejor o peor algún futbolista desde el banco posiblemente. Creo que en general el partido fue donde lo quisimos jugar. Ellos tampoco tuvieron tantas, tenían más la pelota, pero me voy contento con el equipo, sabiendo que estamos en construcción, que tenemos futbolistas que tienen que seguir creciendo, cosas que mejorar", afirmó.

"Hizo un partido importante (Julián), participó en tres situaciones más la asistencia a Giuliano, en el segundo tiempo tuvo la que tira por arriba y el centro a Baena también es de él. Qué más le podemos pedir. Todos hubiésemos querido que tenga la contundencia habitual pero le vamos a esperar porque es un gran jugador, le queremos y para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez, si no, no vamos a llegar", terminó.

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