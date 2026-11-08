(Crónica) El Almería sigue su racha y se pone líder en Montilivi

08/11/2026 Girona - Almería. La UD Almería venció (0-1) en su visita al Girona este domingo en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion para colocarse líder, sin perder un partido el equipo andaluz desde agosto. DEPORTES LALIGA

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La UD Almería venció (0-1) en su visita al Girona este domingo en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion para colocarse líder, sin perder un partido el equipo andaluz desde agosto.

Los de García Pimienta, con ocho victorias y dos empates en los últimos diez partidos, sumaron 29 puntos en lo alto de la tabla por los 27 del Castellón con un partido más. Por su parte, el Girona encajó su segunda derrota seguida para alejarse del ascenso directo. Miguel de la Fuente marcó el gol en Montilivi, un gol de auténtico y listo '9', para un Almería intratable como favorito al ascenso.

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En el otro encuentro de este domingo en Segunda, marcado por la suspensión de partidos tras el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, el Real Valladolid se impuso (1-2) a un Sporting de Gijón incapaz de alcanzar la zona de promoción.

El Pucela sumó una esperanzadora segunda victoria seguida, la primera lejos de casa, con un fuerte inicio en El Molinón y los goles de Julien Ponceau y Tai Abed. Guille Rosas recortó para los locales y el Valladolid tuvo que sufrir, con la intervención vital del meta Álvaro Aceves, para salvar el triunfo.

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