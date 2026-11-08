(Crónica) Betis, Real Sociedad y Villarreal se nutren del bálsamo liguero

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El Real Betis superó (0-2) al Elche, la Real Sociedad venció (1-0) al Rayo Vallecano y el Villarreal doblegó (2-0) al Getafe para enjuagar sus penas europeas con una buena cosecha este domingo en la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

El equipo de Manuel Pellegrini, que perdió en Champions entre semana en su visita al Borussia Dortmund, sumó los tres puntos para con 26 defender la cuarta plaza por los 22 de la Real Sociedad. El cuadro andaluz asaltó el Martínez Valero con los goles de Rodrigo Riquelme y Marc Bartra en los últimos diez minutos.

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El Elche cerró el domingo en puestos de descenso a pesar de que empezó bien contra el Betis, con las acciones constantes de Germán Valera por banda. Al descanso ya merecía más el equipo local, y Grady Diangana rondó también el tanto ilicitano, aunque el Betis apretó con la calidad de Isco, Fran García o Troy Parrott.

Además, a Pellegrini aún le quedaba fondo de armario, un banquillo del que saltaron José Antonio Morante y Riquelme para marcar el primero. El Elche no había tirado la toalla, pero los goles fueron del otro equipo verde y blanco, en este domingo solo de verde, que aspira a otra temporada de Champions en la Liga.

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Mientras, la Real, que venía de perder el derbi vasco, y empatar entre semana contra el Lyon en la Liga Europa, salió airoso ante un Rayo que mereció más. Los visitantes chocaron con un inspirado Álex Remiro y, en el minuto 67, Orri Oskarsson, haciendo menos grave la ausencia de Mikel Oyarzabal, estiró su gran racha con el 1-0.

Un gol escaso para un partido lleno de ocasiones, que empezó con dominio vasco en Anoeta y siguió con la reacción de un Rayo que está solo dos puntos por encima del descenso. Ander Barrenetxea, asistente del gol, tuvo que dejar el encuentro por lesión, y en el intercambio de golpes final, Job Ochieng perdonó la sentencia 'txuri-urdin' y el Rayo pudo empatar con Isi Palazón.

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Por otro lado, el Villarreal firmó una victoria obligada después de sufrir un duro palo en Champions, también en casa, con el 0-6 que le endosó el París Saint-Germain, y otra derrota ante el Espanyol en Liga el pasado fin de semana. El 'submarino' encontró algo de respiro, sobre todo su técnico Iñigo Pérez señalado por la grada, ante un Getafe que no está menos agitado que la casa amarilla.

El equipo madrileño apenas generó peligro y un Villarreal atenazado por la presión vio la luz en los últimos minutos con los goles de Tajon Buchanan y Carlos Romero, 15 puntos para el Submarino, octava posición, mientras los de José Bordalás se quedan dos por encima de la zona roja. Uno por encima, asomando la cabeza, se quedó el Levante con su empate (0-0) ante un Celta desatinado.

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Los de Vigo, que no encontraron remedio al traspiés en Liga Europa, siguen en zona de nadie en Liga después de topar con Mathew Ryan. El portero del Levante desquició sobre todo a Pablo Durán y, aunque la última fue para Roger Brugué, los locales merecieron más en Balaídos, con hasta ocho remates a puerta por ninguno 'granota'.