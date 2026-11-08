Al menos siete muertos y 125 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

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Al menos siete personas han muerto y 125 han resultado heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros volcaran en la línea ferroviaria que conecta El Cairo con Asuán, a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación egipcia de Guiza, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Egipto en su último comunicado.

El ministro de Sanidad y Población, el doctor Jaledabdel Gafar, ha ordenado elevar el nivel de alerta en todas las instalaciones sanitarias de las gobernaciones de Guiza y Beni Suef para aportar apoyo médico y de emergencia. Así, se han movilizado 72 ambulancias para atender y trasladar a los afectados.

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Hasta 87 heridos han sido trasladados al Hospital Central de Al Wasta, en la gobernación de Beni Suef; 34 al Hospital Central de Al Ayat y once están en el Hospital Central de Atfí, en Guiza. Estas cifras incluyen a los siete fallecidos.

Hasta 71 de los heridos han recibido ya el alta, entre ellos 61 del Hospital Central de Al Wasta y 10 del Hospital Central de Al Ayat. Además han sido trasladados once pacientes al Hospital Universitario de Beni Suef y al Hospital Especializado de Beni Suef para completar el tratamiento. Hasta 43 personas continúan hospitalizadas, entre ellos 23 en el Hospital Central de Al Ayat, trece en el Hospital Central de Al Wasta y siete en el Hospital Central de Atfí.

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"Entre las lesiones sufridas, predominan diversas contusiones y abrasiones, así como fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, laceraciones en la cabeza y el rostro y contusiones en el tórax y las costillas", ha indicado el Ministerio de Sanidad.

La cartera ministerial ha asegurado que mantiene un "seguimiento constante" de la evolución de los afectados y que está proporcionando a todos ellos "una atención médica completa".