Burnham afirma que los acuerdos que se negocia con la UE no son el límite de su ambición

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Londres, 8 nov (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha afirmado que los acuerdos que se prevé cerrar con la Unión Europea en una cumbre el 20 de noviembre "no han de ser el límite de la ambición" del Reino Unido en cuanto a su relación con el bloque.

"Es beneficioso mantener buenas relaciones con los países vecinos, y los acuerdos prácticos que estamos alcanzando con Europa repercutirán positivamente en las familias" de este país, declara en una entrevista publicada este domingo en 'The Sunday Mirror'.

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"Eliminar las trabas burocráticas a la entrada y salida de alimentos aliviará la presión sobre los precios en los supermercados y facilitará la actividad de agricultores y productores alimentarios", incide, en referencia al pacto sobre normas sanitarias y fitosanitarias para el comercio agroalimentario que negocian las partes.

"Esta cumbre demostrará lo que podemos conseguir trabajando juntos, pero no tiene por qué ser el límite de nuestras ambiciones", agrega.

Burnham, que llegó al poder el pasado julio en sustitución de Keir Starmer, ha dicho a título personal que le gustaría que el Reino Unido regresara a la UE durante su vida, pero subraya que no tomará medidas en ese sentido durante esta legislatura y que la última decisión la tendrá en cualquier caso el pueblo británico.

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En la reunión de este mes en Bruselas, se espera que el Reino Unido y los Veintisiete aborden posibles acuerdos para facilitar el comercio de productos agroalimentarios; vincular sus respectivos sistemas de comercio de emisiones de carbono y permitir la movilidad entre ambos territorios de jóvenes menores de 30 años.

Los líderes, que mantuvieron una primera cita bilateral en mayo de 2025 en Londres, tratarán asimismo sobre la cooperación en seguridad y defensa, energía, cambio climático, inmigración irregular y lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Ante la posición de Burnham favorable a estrechar la relación con el bloque, el exnegociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió este domingo en una entrevista con la BBC que, si el Reino Unido busca regresar al mercado único, "no podrá escoger" las condiciones que más le convengan, sino que deberá aceptar todas las reglas vigentes, incluida la libre circulación de personas, uno de los principales argumentos de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016.

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El político francés también descartó que los Veintisiete vayan a restablecer el llamado 'cheque británico', el mecanismo negociado por el Gobierno de Margaret Thatcher en 1984 por el que se reducía la contribución de Londres al presupuesto comunitario. EFE