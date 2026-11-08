Al menos tres militares muertos y ocho heridos tras un ataque narcoterrorista con drones en el noroeste

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Al menos tres militares del Ejército de Colombia han muerto y otros ocho han resultado heridos tras un ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos en el sur del departamento de Bolívar, ubicado en el noroeste del país, según han informado este sábado las autoridades militares.

Tras la incursión, los mandos militares han activado los protocolos de seguridad correspondientes y han desplegado un operativo sobre el terreno para verificar el alcance de los daños e identificar a los responsables.

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Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, no ha tardado en condenar el ataque a través de sus redes sociales y ha asegurado que "no se dejarán intimidar ni retroceder" ante los últimos ataques registrados contra su Ejército.

"A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: no tendrán escondite ni tregua. Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia", ha amenazado.

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El mandatario colombiano también se ha dirigido a la población colombiana, asegurando que "cada ataque contra sus soldados fortalece su determinación de defender" a su país.

"No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo. En la patria milagro, el terrorismo no tiene cabida y la autoridad se respeta", ha argumentado.

Según ha informado la emisora Caracol Radio, en la zona se registra una intensa movilización de tropas mientras se coordina la evacuación médica de los heridos graves hacia los centros hospitalarios más cercanos.

Asimismo, la cadena sostiene que la incursión armada se habría producido como respuesta a una captura llevada a cabo recientemente en este sector del país, caracterizado por su intensa actividad minera.