José Mourinho: "Desde mi experiencia, este equipo huele bien"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, valoró la "tranquilidad" para encontrar una buena dinámica que mostraron también este sábado en la victoria (0-3) contra el Valencia y confesó que su equipo "huele bien", al tiempo que se mostró "preocupado" por el parón por selecciones.

"Mensaje a la Liga de Tebas tengo que ser humilde porque ellos tienen el poder. Pedir que no nos hagan lo mismo, porque es posible hacerlo pero es muy difícil. Si quieren hacer esa broma que se la hagan a otros, y que nos dejen a nosotros después de este maratón de viajes y partidos que ha sido demasiado", dijo en rueda de prensa.

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"Ahora me preocupa, si ellos se quedan conmigo, nosotros tendríamos una atención muy especial, pero se van con la selección, y en selección puedo imaginar que sus entrenadores quieren trabajar y esta gente no puede trabajar, tienen que descansar. Están en fatiga extrema, tienen que estar con su selección el lunes, y hasta el miércoles están todavía limpiando esta fatiga", añadió.

Por otro lado, el técnico portugués fue preguntado por su alto porcentaje de victorias. "Tenemos que ganar el próximo, porque en esta vida los número bonitos la gente se olvida, y no nos alimentamos de números del pasado, nos alimentamos del presente. Son ellos. El crédito para los jugadores. Hago mi trabajo normal y ellos están respondiendo de un modo espectacular. Hoy hemos tenido tanta posesión, poco trabajo defensivo, ayuda, pero también hay que decir que hemos tenido una gran reacción cuando hemos perdido el balón. Desde mi experiencia, este equipo huele bien", afirmó.

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"Lo que me alegra es que nunca hemos tenido caos, hemos estado siempre tranquilos. Ganar partidos en el Madrid no puedes entrar en locura, tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz, con música horrible alta, pero gente tranquila, el mensaje es normalidad. Cuando perdemos entramos en vuestro caos, que se puede propagar al entorno madridista, pero aquí dentro nosotros, tranquilos", añadió.

Además, Mourinho valoró la tensión que hubo en Mestalla, tanto en el césped como en la grada. "Mestalla es pasión. Valencia a lo largo de la historia ha sido siempre un estadio difícil, exigente, jugando contra un Real Madrid que es muy superior aumenta la frustración. Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad a la hora de no responder. La roja me parece muy clara. Desde el banquillo me parece que el árbitro ha hecho un gran trabajo, en un estadio donde la gente protesta", dijo.

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"Una cosa es el Bernabéu, donde la gente va tranquilamente al partido, otra cosa es Santander, Valencia, son estadios donde la gente quiere jugar el partido, y desde la frustración del resultado, la gente le da un poco más de protesta, de calor, pero todo dentro de la normalidad", añadió.

Además, el de Setubal confesó lo que le dijo a Javier Aguirre al final del partido. "No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos, y es la verdad. El problema no es Aguirre. Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar", afirmó, dejando claro que aunque esté preocupado no hablará con ningún seleccionador, y menos con su "amigo" Carlo Ancelotti, ya que los minutos para Vinícius y Endrick serían buenos.

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