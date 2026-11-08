Miles celebran el Orgullo en Argentina con reclamos a Milei como antesala de visita papal

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Buenos Aires, 7 nov (EFE).- Miles de personas participaron este sábado en la 35ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires para celebrar la diversidad sexual y reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI+, en una jornada marcada por las críticas al Gobierno de Javier Milei y en la antesala de la visita del papa León XIV, que llegará a Argentina este domingo.

Con banderas multicolores, carrozas, música, disfraces y carteles con consignas como “Basta de transfobia” y “Que ser homofóbico vuelva a ser una vergüenza”, la multitud recorrió el centro de la ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

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“Estoy acá porque recibí mucha discriminación y ahora estoy acá para apoyar siempre al orgullo, a la marcha”, contó a EFE Héctor Contreras, de 27 años, quien participa desde hace siete en la movilización.

Contreras expresó su rechazo a las políticas de Milei y defendió la necesidad de garantizar la libertad y la no discriminación.

También repudió el ataque perpetrado el 1 de noviembre contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo de Buenos Aires, que fueron agredidas por un grupo de jóvenes con palos, piedras y conos de tránsito, y se convirtió en uno de los principales reclamos de la marcha.

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El reguetón, la cumbia y el pop marcaron el ritmo de una tarde en la que la celebración convivió con los reclamos. La movilización partió desde la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo y avanzó hacia el Congreso, donde se desarrolló un festival artístico con la presentación de varios artistas.

La convocatoria también reunió a visitantes de otros países. Jimmy Farías llegó desde Brasil junto a su marido, Anderson Pires, para participar en la marcha y celebrar cinco años de casados.

“Sabíamos que la marcha ocurre todos los meses de noviembre y nos programamos las vacaciones para venir y celebrar nuestro ciclo de casados”, explicó a EFE.

Farías expresó su deseo de que la comunidad LGBTI+ consiga en Argentina avances similares a los que, a su juicio, logró en Brasil durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Gaby Muñoz, que lleva 24 años en pareja y está casada desde la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en 2010, aseguró que la Marcha del Orgullo debe conservar su carácter político y llamó a defender "los derechos conquistados frente al avance de la derecha internacional".

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El documento leído por los organizadores en el escenario principal, montado frente al Congreso, cuestionó al Gobierno de Milei por los recortes a la Ley de Identidad de Género y los despidos de personas travestis y trans incorporadas al Estado mediante el cupo laboral.

Denunció, además, las dificultades económicas de la comunidad: una de cada tres personas tuvo que endeudarse para afrontar gastos básicos y el 20 % interrumpió tratamientos médicos por no poder pagarlos.

La jornada tuvo su cierre artístico después al caer la tarde con la presentación de la cantante María Becerra.