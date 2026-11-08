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Dos petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz tras colisionar con minas marítimas

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Dos buques petroleros han sufrido una serie de explosiones y permanecen envueltos en llamas tras chocar contra minas marítimas mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) mediante un comunicado difundido a través de la cadena estatal IRIB.

De acuerdo con la versión difundida por las fuerzas iraníes, una de las embarcaciones se encuentra en el sector oriental del estrecho y la segunda dentro del propio paso marítimo. La institución sostiene que ambos buques intentaban transitar por una "ruta no autorizada" tras haber desactivado sus sistemas de navegación.

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La Guardia Revolucionaria ha calificado a los petroleros de buques "infractores" y ha advertido de que cualquier barco o embarcación que coopere con las fuerzas de Estados Unidos o desobedezca las regulaciones de Teherán en el estrecho de Ormuz --controlado por su Ejército-- "chocará contra una mina", instando a la navegación internacional a ignorar las directrices del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el cual ejerce un bloqueo naval alrededor de las costas iraníes.

Estos dos nuevos incidentes suponen el tercer incendio registrado este sábado en un buque petrolero a causa de las minas navales desplegadas por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, en un movimiento con el que Teherán busca consolidar el control sobre el paso marítimo, clave para el comercio internacional.

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