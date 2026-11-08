Los conservadores de Fine Gael presentan su plan para la reunificación de la isla de Irlanda

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El partido conservador irlandés Fine Gael ha presentado este sábado su hoja de ruta para la reunificación de la isla --con Irlanda del Norte, bajo soberanía británica--, a un año de que la formación asuma la Jefatura de Gobierno en virtud del acuerdo de coalición pactado con los centristas de Fianna Fáil.

El líder de la formación conservadora, Simon Harris, ha presentado durante la convención anual del partido en la ciudad de Cork la esperada propuesta sobre el futuro constitucional de la isla de Irlanda.

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En su intervención, Harris ha planteado la creación de un Ministerio para las Relaciones con Irlanda del Norte y la constitución de un "foro independiente, interpartidista y consultivo, respaldado por el Ejecutivo", como parte de los preparativos para la reunificación del territorio. Este órgano estaría amparado por la ley, con una vigencia inicial de cinco años prorrogable por otros dos.

Según detalla la propuesta de Fine Gael, la entidad estaría encabezada por una presidencia independiente designada por el Gobierno irlandés, dispondría de secretaría y presupuesto propios, y se encargaría de elaborar informes, investigaciones y recomendaciones técnicas sobre el proceso de unidad.

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"El Foro encargaría investigaciones, examinaría opciones constitucionales e institucionales, identificaría áreas de acuerdo y desacuerdo, y proporcionaría recomendaciones para ayudar a sentar las bases de una Isla Unificada", afirma el documento.

La participación en dicho foro estaría abierta a representantes de todos los partidos políticos electos en todo el conjunto de la isla, incluidos los unionistas, leales a la Corona Británica, y que "aboguen exclusivamente por medios pacíficos".

De esta misma manera, Fine Gael examinaría las "protecciones de la identidad británica" en el norte, así como "los derechos e identidades de todas las comunidades incluidas banderas, emblemas e himnos" y analizaría el "futuro" de las instituciones de Belfast y la "posible reforma del gobierno local y regional en toda la isla, de acuerdo con el principio europeo de subsidiariedad".

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FIANNA FÁIL VA MÁS ALLÁ Y EXPLORARÁ TRES DIFERENTES ESCENARIOS

Por su parte, el proyecto de Fianna Fáil va más allá y afirma querer explorar tres posibles escenarios representativos de la sociedad que habita la isla en su conjunto: una Irlanda unida sin gobiernos autónomos; una Irlanda unida con una república autónoma en el norte; y un tercer escenario que no tendría cambios constitucionales y que continuaría las disposiciones actuales del Acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998.

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El Acuedo de Viernes Santo, ratificado tras el conflicto norirlandés, contempla que el ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico convocará un referéndum de reunificación si considera probable que el resultado sea mayoritariamente a favor, algo que, según los últimos sondeos, podría estar más cerca que nunca.

El Fine Gael y el Fianna Fáil comparten coalición desde las elecciones de 2020 e incluso se han ido turnando en el puesto de primer ministro. Los dos partidos, que se inclinan hacia el centro-derecha, optan por juntarse ante el auge del partido izquierdista y nacionalista, Sinn Féin.

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