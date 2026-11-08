La coalición liderada por Arabia Saudí intercepta cinco misiles disparados por los hutíes sobre Riad y el sur

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La coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha informado este domingo de la intercepción y destrucción de dos misiles de crucero y tres misiles balísticos sobre la capital, Riad, y sobre diversas regiones del sur del país durante las últimas horas a manos de la milicia rebelde hutí.

"Intercepción y destrucción de dos misiles crucero en las regiones de Riad y el Sur", ha notificado el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, en una publicación en sus redes sociales.

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Las defensas antiaéreas han actuado de forma inmediata para abortar la incursión en el espacio aéreo del Reino, sin que hasta el momento las autoridades locales hayan notificado sobre víctimas, heridos o daños materiales en las zonas afectadas.

El lanzamiento se enmarca en la escalada de ataques transfronterizos perpetrados por las fuerzas hutíes contra infraestructuras estratégicas y núcleos urbanos en suelo saudí en el contexto del conflicto en Yemen.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.