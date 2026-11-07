Valencia y Real Madrid homenajean a Jesús de Miguel en Mestalla

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Valencia, 7 nov (EFE).- El Valencia y el Real Madrid homenajearon al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes, en el Estadio de Mestalla.

Los jugadores salieron con una camiseta conmemorativa con el mensaje 'Siempre en nuestro recuerdo' y el dorsal 9 que portaba el delantero madrileño y, junto al árbitro principal Francisco José Hernández, formaron un semicírculo abrazados en el centro del campo.

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Allí, Francisco José Hernández depositó un ramo de flores en su memoria y se guardó un minuto de silencio.

El recuerdo también continuó con el partido ya en juego. En el minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detuvo el encuentro y en los videomarcadores se proyectó un vídeo en homenaje al jugador.

Todo Mestalla se puso en pie para unirse a los aplausos de los futbolistas y, después, se reanudó el juego. Desde la grada de animación valencianista se coreó el nombre del futbolista y se sacó una pancarta con el mensaje de "Jesús de Miguel DEP" y un crespón negro.

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Además, el Valencia izó la bandera del CD Tenerife a media asta, desde este sábado hasta el fin de la presente jornada de LaLiga EA SPORTS y LaLiga HYPERMOTION, en honor al delantero tinerfeñista.