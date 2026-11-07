Un diplomático guatemalteco resalta la impunidad que vive Guatemala en su nuevo libro

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Ciudad de Guatemala, 7 nov (EFE).- La impunidad y las fracturas sociales que afronta Guatemala son los principales temas abordados en el nuevo libro del diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro Muralles, quien resalta cómo el país centroamericano perdió "la ruta" de la justicia en los últimos años.

Montenegro Muralles, de 38 años, es un abogado y analista político que reside en Washington (Estados Unidos), donde ejerce el cargo de representante alterno en la Organización de Estados Americanos (OEA) de Guatemala.

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No milita en ningún partido, y tuvo protagonismo durante las jornadas de protesta social que empezaron en Guatemala en 2015 y llevaron a la caída por corrupción al Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

En los últimos años esa lucha por la justicia en Guatemala, sin embargo, como relata, "se empezó a revertir" con el Ministerio Público (Fiscalía) al mando de Consuelo Porras Argueta (2018-2026).

En una entrevista a EFE, el diplomático resaltó que el sector judicial ha permanecido "cooptado", aunque el Ejecutivo que preside desde 2024 Bernardo Arévalo de León ha mostrado "muchos avances en el reconocimiento de los derechos" de la población.

Sin embargo, en su opinión existe todavía "un grupo muy decidido en querer implantar una cultura de violencia para callar" voces que buscan la justicia y los derechos humanos en Guatemala.

El nuevo libro de Montenegro Muralles, un poemario titulado 'Desde la banca', fue presentado el pasado octubre por la editorial Magna Tierra y recoge vivencias propias y testimonios de compatriotas en el exilio, para compaginar una mirada poética sobre las secuelas del conflicto armado interno que azotó Guatemala el siglo pasado - durante 36 años hasta 1996 - y los retrocesos recientes de la justicia.

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"Traté de contarlo desde una voz poética. No es una voz periodística, sino realmente son como estampas o imágenes sobre lo que en parte he vivido o he sabido que otras personas han vivido", relata Montenegro, con "la idea de abrir preguntas y reflexiones" sobre la situación política del país centroamericano.

Ante algunas amenazas judiciales en su contra "y por el clima" político con la entonces fiscal general Porras Argueta, sancionada por EE.UU y la Unión Europea, Montenegro Muralles salió hace algunos años de Guatemala, apoyado de igual manera por una beca estudiantil.

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"La idea de 'Desde la banca' es decir que no estoy en la cancha jugando de titular... no estoy en el partido porque, al estar fuera de Guatemala, uno se siente así", expresa.

"Yo he podido regresar a Guatemala. Pero me ha tocado conversar con muchas personas que no pueden regresar a Guatemala, que han sufrido una persecución judicial muy seria", subraya.

De acuerdo a diversas fuentes, alrededor de un centenar de activistas, periodistas, jueces, abogados y exfiscales tuvieron que salir al exilio por procesos judiciales promovidos por Porras Argueta, y pese a sus intentos por volver al país, consideran que no es seguro.

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Es el caso, por ejemplo, de la excorresponsal de la cadena estadounidense CNN Michelle Mendoza, quien públicamente ha indicado que esperaba volver del exilio con el Gobierno de Bernardo Arévalo de León, pero aún no lo considera posible por los riesgos a enfrentar.

Para Montenegro Muralles, 'Desde la banca' es la segunda publicación de su carrera literaria, ya que en 2015 publicó el libro "La Isla Inundada".

Además de retratar las herida históricas y las desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno que dejó más de 250.000 personas asesinadas, la nueva obra adentra al lector en reflexiones sobre la vocación del activismo, el desgaste emocional de las luchas sociales y la necesidad de cultivar la vida interior frente a la vorágine de la vida pública.

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En su opinión, en los últimos años Guatemala perdió "la ruta" de la justicia y todo lo que aparentemente había ganado con las protestas que llevaron a la caída de Otto Pérez Molina y de docenas de políticos corruptos entre 2014 y 2018.

"El libro es una voz poética que busca dar pincelazos de la realidad", concluye Montenegro Muralles, quien espera publicar a futuro un libro de crónicas sobre los acontecimientos vividos por Guatemala justamente en esa lucha anticorrupción de la década anterior, desbaratada en los últimos años.

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