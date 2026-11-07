Albiol cree que la huelga del 11N es "política" y a favor del PSOE y partidos de izquierdas

07/11/2026 El candidato al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, durante el acto de precampaña del PP este sábado en Barcelona. El candidato al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha tildado de hipocresía la huelga general del 11 de noviembre porque no va de vivienda ni de mejores condiciones ni de la gente joven, sino que es una "huelga política" a favor del PSOE y partidos de izquierdas ante las elecciones. POLITICA

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El candidato al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha tildado de hipocresía la huelga general del 11 de noviembre porque no va de vivienda ni de mejores condiciones ni de la gente joven, sino que es una "huelga política" a favor del PSOE y partidos de izquierdas ante las elecciones.

Lo ha dicho este sábado en un acto de precampaña del PP en la biblioteca Foix del barrio de Sarrià de Barcelona, que ha abierto el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y en el que han participado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el secretario general del partido, Miguel Tellado.

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Albiol ha preguntado a los miembros del Ejecutivo y sus socios de gobierno "cómo se atreven a secundar una huelga" por la crisis de la vivienda si cuando llegaron al poder era el problema número 16 de la ciudadanía y ahora ocupa el número 1, por lo que los considera los principales responsables de hundir la oferta.

ACAMPADA POR LA VIVIENDA

Entre lo que ha dicho que también quieren cambiar, ha puesto como ejemplo la acampada por la vivienda de la plaza Catalunya en Barcelona, después de que el Ayuntamiento decidiera no poner luces de Navidad por continuar la acampada: "Es una auténtica vergüenza".

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Ha tildado de escándalo que "una minoría radical" se haya hecho con la principal plaza de la ciudad y condicione algo que para la inmensa mayoría forma parte de sus tradiciones, y cree que el problema va mucho más allá de las luces, va de la imagen de la ciudad, de Catalunya y de su proyección económica, y ha dicho que el Gobierno municipal no tiene narices de echarlos.

OKUPACIÓN

También ha puesto el foco en la seguridad y la lucha contra la okupación, poniendo como ejemplo Badalona, sobre la ha dicho que se ha reducido un 10% la delincuencia desde que es alcalde, aunque ha afirmado que, si no se puede hacer más, sobre todo contra la okupación, es porque hay un gobierno central que durante 8 años se ha negado a cambiar las leyes.

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En este sentido, ha apelado a todos aquellos que, independientemente de su ideología, crean que la okupación, la delincuencia y la crisis de la vivienda son problemas que se tiene que resolver: "Yo les voy a pedir el voto".

IMPEDIR QUE COLAU SEA VICEPRESIDENTA

Ha argumentado que el PP es quien puede aportar la solución a estas preocupaciones y que lo harán sin complejos, y ha señalado que el 29 de noviembre la ciudadanía se está jugando dos modelos: el de Alberto Núñez Feijóo, rodeado de expertos que pueden impulsar España, o el de Pedro Sánchez junto a la líder del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de vicepresidenta.

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"No es ninguna broma, va muy en serio. Ada Colau va a sustituir el papel que en este momento está haciendo Yolanda Díaz", ha afirmado Albiol, que ha dicho que ya existe la experiencia de Barcelona, que todavía no se ha recuperado tras 8 años de gestión de los Comuns.

SIRERA: "DESALOJAR" A SÁNCHEZ

Daniel Sirera ha dicho que en la campaña se ocuparán de "desalojar" a Sánchez del Gobierno, y ha criticado al gobierno municipal del PSC en Barcelona.

"¿Qué han hecho los socialistas por Barcelona?", se ha preguntado, y ha dicho que es la ciudad más insegura de España, la ciudad con el metro cuadrado por alquiler más alto de España y la capital europea de la ocupación ilegal, según él.

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