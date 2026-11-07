Sporting Cristal empata y pone en riesgo su liderato en el Torneo Clausura peruano

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Lima, 7 nov (EFE).- Sporting Cristal empató este sábado 1-1 con ADT y puso en riesgo en la penúltima jornada su liderato en el Torneo Clausura del fútbol peruano, cuyo ganador jugará por el título nacional del año con Alianza Lima, el ganador del pasado Apertura.

A pesar de que Sporting abrió la cuenta a los 47 minutos con un remate de cabeza del delantero argentino Hernán Barcos, el zaguero argentino-peruano Horacio Benincasa selló el empate en el minuto 94.

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Con el empate de este sábado, en un partido jugado a los más de 3.000 metros de altitud en la ciudad de Tarma, Sporting llegó a 32 puntos, uno más que Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

Huancayo visitará este sábado a Cienciano en la ciudad sureña del Cusco, mientras que Universitario cerrará la penúltima jornada el domingo en el Estadio Monumental de Lima frente a Moquegua, uno de los colistas.

La penúltima jornada del Clausura comenzó este viernes con una goleada por 3-0 de Atlético Grau sobre Cusco con goles del portero Patricio Álvarez, de penalti, Henry Espinoza y el paraguayo Adrián Fernández.

Durante la fecha también se enfrentarán Cajamarca con Alianza Atlético, Melgar con Juan Pablo II, Chankas con Alianza Lima, Sport Boys con UTC y Deportivo Garcilaso con Comerciantes Unidos. EFE