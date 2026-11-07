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Sánchez "consternado" por el ataque con seis muertos en la plaza mayor de Cracovia

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Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró "consternado" por el tiroteo que acabó con la vida de al menos seis personas en la plaza mayor de Cracovia.

Sánchez expresó este sábado por la noche, en una publicación en redes sociales, su solidaridad con Polonia y las víctimas.

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"Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos", publicó el presidente español en X.

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas hoy cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante, un ciudadano polaco.

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Los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital. EFE

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