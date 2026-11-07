Nueva Delhi ordena a colegios dar clases en línea ante niveles extremos de contaminación

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Nueva Delhi, 7 nov (EFE).- Las autoridades de Nueva Delhi ordenaron a todas las escuelas del área metropolitana ofrecer clases en línea hasta el quinto grado, después de que la ciudad registrara niveles severos de contaminación que se prevé que empeoren durante los próximos días.

La Dirección de Educación del estado de Delhi emitió una orden para que las escuelas públicas y privadas traten de contener la exposición de los menores a la niebla tóxica que envuelve la ciudad.

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La Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) situó este sábado el Índice de Calidad del Aire (AQI) general en 364 puntos, con estaciones como la céntrica IIT Delhi marcando picos "severos" de más de 400 puntos.

Según el portal de monitoreo indio AQI.in, la concentración de partículas PM2.5 de las últimas 24 horas, las de menor diámetro y capaces de penetrar en el torrente sanguíneo, equivale de forma estimada al impacto de fumar 13 cigarrillos al día.

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El viernes, el Gobierno de Delhi activó la Fase 3 del Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), que paraliza obras no esenciales y restringe la circulación de los vehículos más contaminantes, un protocolo de emergencia que se repite cada año.

El ministro de Medioambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, alertó ayer viernes de que las condiciones favorables para el estacionamiento de partículas empeorarán, y responsabilizó de la crisis al Gobierno vecino de Punyab por permitir la quema masiva de rastrojos agrícolas.

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"A partir de mañana, el tiempo va a empeorar, los vientos pararán por completo, lo que agravará el índice de calidad del aire (ICA)", declaró Singh Sirsa en un comunicado.

Ante los niveles en aumento crónico, el Tribunal Supremo, que se mostró alarmado por la crisis, subrayó que las emisiones vehiculares siguen constituyendo el principal factor de contaminación y pidió no desviar los factores.

"A pesar de todas estas medidas, ¿por qué persiste la contaminación? (...) Cuantas más órdenes emitamos, más infracciones se incumplirán", afirmó el Presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant.

La portavoz de la Asociación de Estudiantes de Toda la India (AISA) y líder estudiantil Neha Bora aseguró en una asamblea el viernes que los gobiernos eluden cortar el tráfico mientras la polución mata a millones de ciudadanos al año.

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"Si alguien tiene responsabilidad son los gobiernos. No se le puede cargar esa responsabilidad a los agricultores (...) Expertos y ecologistas plantean una y otra vez la necesidad de tomar medidas respecto a la contaminación vehicular, y una y otra vez el Gobierno da marcha atrás ante este problema", denunció Bora. EFE