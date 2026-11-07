El recuerdo de Rocío Jurado sigue vivo: así se venden sus cintas de cassette en Cádiz

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MADRID (CHANCE)

La música de Rocío Jurado sigue despertando interés veinte años después de su fallecimiento. La artista, considerada una de las grandes voces de nuestro país, continúa muy presente en la memoria colectiva y sus recuerdos siguen encontrando compradores entre los más nostálgicos. Una muestra de ello se encuentra en un mercadillo del centro de Cádiz, donde sus antiguas cintas de cassette se venden por 7 euros.

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Estos pequeños puestos, habituales en los mercadillos, ofrecen objetos de otras épocas que despiertan la curiosidad de quienes pasean entre sus productos. Entre ellos, las grabaciones de 'La más grande', que mantienen vivo el recuerdo de una artista cuya trayectoria musical sigue contando con numerosos seguidores.

La actualidad de Rocío Jurado también pasa estos días por la pequeña pantalla. La nueva serie biográfica sobre su vida, impulsada con la colaboración de su hija Rocío Carrasco, ha generado controversia en el seno familiar, especialmente por el malestar de Gloria Camila, que ha reclamado su derecho a participar en los proyectos relacionados con su madre. También Amador Mohedano ha criticado públicamente el documental dedicado a la cantante y la participación de su sobrina.

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