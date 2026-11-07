Unicef alerta que los grupos armados ilegales reclutan un menor cada 22 horas en Colombia

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Bogotá, 7 nov (EFE).- Al menos un niño, niña o adolescente es reclutado cada 22 horas en Colombia por los grupos armados ilegales, advirtió este sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que hizo un llamado a las autoridades a que pongan como prioridad la prevención de este delito.

"El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial", expresó la representante especial del secretario de la ONU para los niños y conflictos armados, Vanessa Fraizer.

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En los últimos cinco años, señaló Unicef, más de 1.570 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados, un incremento de casos del 300 % entre 2019 y 2024.

"Prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido, es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia. La niñez tiene que ser protegida y salvarguardada en todo momento", aseguró el ministro de Justicia, Iván Cancino.

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El alto funcionario agregó: "El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país".

Una de las propuestas para prevenir el reclutamiento -planteada el viernes durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, organizada por los gobiernos de Suecia, Canadá y Unicef- es que este tema se incorpore en las agendas de seguridad, desarrollo, educación, justicia, protección y transformación territorial.

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"El país cuenta con instituciones, con una estrategia específica y un marco normativo fortalecido para perseguir y sancionar a quienes reclutan a niños, niñas y adolescentes. Es importante fortalecer la implementación de estos mecanismos y asegurar que lleguen de manera oportuna a los territorios donde la niñez enfrenta mayores riesgos", aseguró la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat.

En Colombia, los grupos que más menores de edad reclutan son las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros. EFE