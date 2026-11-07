Frente Amplio celebrará hoy un aperitivo abierto para presentar a sus candidatos y recoger propuestas

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Frente Amplio celebrará este sábado, 7 de noviembre, un aperitivo abierto a la ciudadanía en el que presentará a las personas que integran sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre, donde también recogerá propuestas, ideas e inquietudes de ciudadanos de cara a la próxima legislatura.

El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede de CCOO de Santander y contará con la participación de la número uno a la Cámara Baja, Carmen Martín, y del candidato en la papeleta Senado por Progreso, Israel Ruiz Salmón, junto a otros integrantes de las candidaturas de la coalición.

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Según ha explicado la formación en un comunicado, el acto busca favorecer un contacto directo con la ciudadanía en un formato "cercano y participativo", en el que se combinará la presentación pública de las candidaturas con un espacio de conversación abierta sobre los principales retos sociales, económicos y ambientales que afectan a Cantabria y al conjunto del país.

Así, la cita pretende ser "un punto de encuentro para compartir propuestas y escuchar las demandas de la ciudadanía", al considerar que la participación social "debe desempeñar un papel central en la elaboración de las políticas públicas".

Además de Martín y Ruiz Salmón, en el acto participarán José Luis de la Mata, Carmen Fuentes, Carmen J. Franganillo, Chema Campuzano, Sergio Tamayo y Verónica C. Montero.

Finalmente, desde Frente Amplio han animado a todas las personas interesadas a acudir al encuentro, trasladar sus propuestas y compartir un aperitivo en "un ambiente distendido y abierto al diálogo".