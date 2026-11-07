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El tinerfeñismo despide este sábado a Jesús de Miguel en el Heliodoro Rodríguez López

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El CD Tenerife llama a todos sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el acto de homenaje que se celebrará en memoria de Jesús de Miguel este sábado, a las 18.00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Como el acto es de libre acceso hasta completar el aforo, el club ruega a todos los asistentes que acudan con suficiente antelación ya que las puertas abrirán a partir de las 16.00 horas, dos horas antes del inicio previsto de la ceremonia.

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"Será un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde tantas veces compartimos su entrega, celebramos sus goles y vivimos junto a él algunos de los momentos más felices de nuestra historia reciente, entre ellos el último ascenso a Segunda División", señalan desde el club.

En esa línea, entiende que "regresar juntos" al campo para rendirle homenaje "supone una oportunidad para agradecer su contribución al club y para expresar el cariño que siempre le profesará la gran familia tinerfeñista".

Por ello, el CD Tenerife anima a todos aquellos que compartieron con Jesús de Miguel "momentos inolvidables" desde la grada, sobre el césped o siguiendo al equipo desde la distancia, a acompañarle en este "sentido homenaje".

"Hay personas que trascienden el paso del tiempo y permanecen para siempre en la memoria colectiva de un club y de su afición", resume el club.

El acto, a modo de 'celebración de la palabra', contará con la presencia del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que incidirá en la dimensión humana ante la muerte a través de oraciones, algunas canciones y reflexiones, y también habrá intervenciones de representantes del club y la propia plantilla.

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Igualmente habrá representación de muchos de los equipos de Primera y Segunda División.

Las puertas 8 y 9, en la grada de Herradura, se mantienen cerradas a modo de altar desde que se comunicó el fallecimiento el pasado martes y cada día aumenta el número de camisas y bufandas del equipo, velas, cartas de ánimo y coronas de flores, entre otras cosas.

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