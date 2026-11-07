Sindicato de Inquilinas y la AV Retiro Norte organizan este sábado un homenaje a Maricarmen al mes de su fallecimiento

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Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Retiro Norte y la la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid organizan este sábado un homenaje a Maricarmen Abascal al cumplirse un mes de su fallecimiento, ha informado la FRAVM en un comunicado.

Será a las 19 horas en la vivienda en la que residió durante más de 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

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Para recordar a Maricarmen, la Asociación Vecinal Retiro Norte y el Sindicato de Inquilinas, las dos entidades que la acompañaron en su lucha para permanecer en su hogar, organizan junto a la FRAVM este homenaje ante su portal.

"A pesar de que tras varios años de batalla Maricarmen consiguió ganar la partida a Urbagestión, el fondo buitre que llegó a expulsarla de su casa, nuestra vecina no pudo regresar a su hogar para pasar allí sus últimos días, al fallecer en el hospital en el que fue ingresada tras su desalojo. Pero su compromiso y determinación por luchar por lo que es justo viven hoy en las miles y miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que en estos momentos se movilizan por el derecho a un techo digno y preparan la huelga general del 11N", destacan los convocantes.

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En el acto de homenaje intervendrá un familiar de Maricarmen y actuará el coro EnTreCantos, que interpretará algunos temas de Fran Sinatra, el artista preferido de Maricarmen.