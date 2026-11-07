El español Carlos Alcaraz se clasifica para la final contra el estadounidense Ben Shelton

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El tenista español Carlos Alcaraz ha superado este sábado por 6-4 y 6-4 al noruego Casper Ruud para acceder a la final del torneo de París, último ATP Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, donde se medirá este domingo contra el estadounidense Ben Shelton, verdugo del francés Luca van Assche en la otra semifinal.

Alcaraz elevó otra ronda su techo en la cita parisina, que eran los cuartos de final de 2022, y optará a su octavo título de esta categoría. El murciano, campeón en este 2026 del Abierto de Australia y los torneos de Doha, Tokio y Viena, aspira al 29º trofeo de su palmarés en un último tramo de temporada inspirado, donde le quedarán en Italia dos suculentos platos con las Nitto ATP Finals, en Turín, y la Copa Davis, en Bolonia.

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Para darse opción a enlazar el trofeo de París con el reciente de la capital austriaca, el jugador de El Palmar sacó tajada del cansancio de Ruud. Ya el partido de los cuartos de final de Alcaraz en la víspera acabó tarde, pero es que el del noruego contra el portugués Nuno Borges directamente concluyó de madrugada, así que recuperarse era la clave.

Y en el esplendor de sus 23 años, junto a un aplomo mental, Alcaraz exprimió la condición de haberle ganado a Ruud seis de sus siete duelos previos en el circuito. Aunque el noruego resolvió esta vez sin sustos sus dos primeros servicios, a partir de su tercer turno de saque empezó siempre con 0-15 en contra y era cuestión de tiempo que en algo fallase.

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A la tercera ocasión de 'break' llegó la vencida para Alcaraz en el séptimo juego, consolidando tal renta de inmediato y en blanco. Es más, también en blanco ganó su siguiente servicio, lo que le valió atar el primer set en 47 minutos y dejar claro que la batalla del día anterior contra el estadounidense Taylor Fritz le había pasado poca factura.

En el segundo set mejoró Ruud prestaciones al saque y evitó problemas hasta el noveno juego, adonde habían llegado con 4-4 porque el palmareño solventaba cómodamente cada obstáculo al servicio. Fue ahí cuando lució Alcaraz su mayor astucia, restando a los pies de su adversario para el 0-15 y logrado un 'passing' cruzado, profundo y de 'drive' para el 0-30.

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Rápidamente se granjeó tres bolas de quiebre y con el 15-40 no se le escapó vivo un Ruud bastante apagado, incapaz de incordiar cas nada al resto en el siguiente juego, el cual rubricó el triunfo de Alcaraz en el Plenitude Arena después de un encuentro que duró una hora y 27 minutos.

El de El Palmar mostró de nuevo su hambre en un 2026 que se le nubló por momentos con su lesión de muñeca en Barcelona. Pese a cuatro meses lejos de las pistas, Alcaraz camina hacia una temporada con nota y con un desenlace triunfal tras los mencionados éxitos de Tokio y Viena. En la final parisina, y más rodado, el palmareño se medirá a un Shelton que lo eliminó en el US Open de su regreso, entonces en cuartos de final.

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El norteamericano, abonado también a la épica y a las remontadas esta semana, derrotó en su 'semi' al anfitrión Van Assche tras dos horas y cuarto. Además habrá morbo porque Shelton tendrá como nuevo entrenador la próxima temporada a Juan Carlos Ferrer, extécnico de Alcaraz, y sigue con su campaña de consagración a sus 24 años, en busca de un quinto título en este 2026, cuando venía sumando solo de uno en uno desde 2023.