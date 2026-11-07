(Crónica) Odegaard amplía el liderato del Arsenal con otra derrota del Manchester City

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El Arsenal venció (1-0) al Hull City para defender el liderato de la Premier, que amplió incluso el equipo 'gunner' con la derrota poco después del Manchester City ante el Nottingham Forest (3-1).

Un gol de Martin Odegaard en el minuto 72, atento para cazar un rechace del portero, sirvió a los de Mikel Arteta para llevarse otro encuentro apretado, pero que mantiene en inercia positiva al vigente campeón. Los de Londres se trabajaron una victoria que les pone con 27 puntos de 30 posibles, ritmo que nadie es capaz de seguir, ahora seis por encima del Manchester City.

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El aspirante después de siete jornadas era el City, pero los de Enzo Maresca han firmado tres derrotas después. La tercera seguida fue este sábado ante el Forest, por culpa de la gran actuación de Liam Delap, autor de dos golazos para dar a los suyos la primera victoria en casa y salir de la zona de descenso.

Además, el Fulham del técnico español Álvaro Arbeloa empató (1-1) al Newcastle para encadenar cuatro jornadas sumando, gracias al tanto de Rodrigo Muniz, quien llevaba más de un año sin marcar, que respondió al de Jacob Murphy, ambos en los últimos diez minutos.

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Un Leeds en mitad de tabla que venía viviendo de las rentas sin ganar desde septiembre cortó su mala racha gracias a un 1-0 sobre un Tottenham Hotspur que sufrió la lesión de Dominic Solanke. El recién entrado Noah Okafor decidió el triunfo local en Elland Road, donde los 'Spurs' fallaron a su buena racha, tres victorias seguidas.