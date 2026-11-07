COP31: un nuevo escalón en el largo y sinuoso camino de las cumbres del clima

Guardar

Pedro Pablo G.May

Redacción Medioambiente, 7 nov (EFE).- La COP31 que arranca la próxima semana en Antalya (Turquía) supone un paso más en la enmarañada historia de las cumbres del clima, que ha pasado por sucesivos altibajos a lo largo de los años pero aún mantiene viva la negociación global en torno al cambio climático.

PUBLICIDAD

Esta Conferencia de las Partes no es la única auspiciada por la ONU: también existen las COP de la biodiversidad -que finalizó el 31 de octubre en Ereván (Armenia)- y la de desertificación -en agosto en Ulán Bator (Mongolia)-, pero sí la más conocida debido a la trascendencia del tema central y los acuerdos alcanzados, a menudo frágiles.

Su misión ha sido, tradicionalmente, aprobar medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse al cambio climático y apoyar a los países más vulnerables; su gran obstáculo, los desacuerdos a la hora de gestionar el final de los combustibles fósiles y su principal inconveniente, la insuficiencia de recursos financieros.

PUBLICIDAD

De hecho, el gran desafío -incompleto- de las últimas cumbres, y especialmente de la próxima, ya no consiste en diagnosticar o fijar metas sino en ser capaces de trasladar acuerdos a la economía real.

La clave final será, como siempre, cuánto dinero puede moverse ya que, como explican especialistas de entidades financieras como Eduardo Gracia Martín-Duarte, experto de riesgo climático en CaixaBank, las decisiones tomadas en COP "orientan las políticas que después desarrollan los gobiernos" para impulsar cambios regulatorios "que ofrezcan un marco más estable para la inversión".

PUBLICIDAD

Sólo con unas políticas sólidas "el sistema financiero puede canalizar recursos hacia proyectos viables y valorar los riesgos que acompañan a una transformación de largo plazo" además de "mantener un diálogo con las empresas para comprender su situación y conocer sus estrategias de descarbonización".

Europa ha sido la gran anfitriona de cumbres climáticas en 14 ocasiones: Bonn (3 veces), en Berlín, Ginebra, La Haya, Milán, Poznan, Copenhague, Varsovia, París, Katowice, Madrid y Glasgow.

América ha asumido la organización en otras 6 ocasiones -Buenos Aires (2 veces), Montreal, Cancún, Lima y Belém-, igual que Asia -Kioto, Nueva Delhi, Bali, Catar, Dubai y Bakú- y África, en 5 -Marrakech (2 veces), Nairobi, Durban y Sharm El Sheij.

PUBLICIDAD

La COP31 será la primera en la que un país de Oceanía -Australia- participe en la organización aunque físicamente se desarrolle a medio camino entre Europa y Asia -Turquía-, certificando así su carácter de cumbre global.

Para las ong ecologistas pero también para otras como Amnistía Internacional (AI), este "inusual reparto de funciones" implica "una gran responsabilidad" para ambos países a los que pide "no escudarse el uno en el otro para desviar la atención de su falta de acción".

PUBLICIDAD

En el caso de Turquía, AI denuncia su "persistente dependencia respecto del carbón y su apuesta por el gas fósil" mientras que Australia "debe afrontar la contradicción de dirigir las negociaciones climáticas y al mismo tiempo seguir apoyando la extracción y el uso de combustibles fósiles".

Entre los grandes hitos de la COP destaca la inauguración de Berlín en 1995, el Protocolo de Kioto acordado en esta ciudad japonesa en 1997 que planteó por primera vez la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, especialmente, el Acuerdo de París suscrito a raíz de la cumbre en la capital francesa en 2015.

PUBLICIDAD

Otro momento exitoso fue la COP25 de Madrid en 2019 que mostró la capacidad de España para salvar las negociaciones climáticas organizando en apenas mes y medio un foro que en principio iba a desarrollarse en Brasil, luego en Chile y, a punto de suspenderse, acabó en la capital española.

Hubo cumbres que pasaron sin pena ni gloria, como la de 1999 en Bonn, muy técnica, o la de Katowice en 2018 que tampoco llegó muy lejos tras la salida de EEUU del Acuerdo de París, pero también suspensiones como la de 2020, cuando el Covid19 obligó a retrasar un año la conferencia que finalmente se celebró en Glasgow al año siguiente.

PUBLICIDAD

Otras fueron criticadas como la de 2006 en Nairobi, donde se acuñó la expresión "turistas climáticos" para describir a algunos delegados más interesados en apuntarse a safaris fotográficos que a duras sesiones de trabajo, o la de 2024 en Bakú, donde los países en desarrollo consideraron "un insulto" el acuerdo final.

En los últimos años, el mayor reproche más allá de la lentitud en el avance de negociaciones ha sido la creciente presencia de delegados de la industria de combustibles fósiles.

La compleja situación geopolítica y los últimos estudios climáticos no favorecen el optimismo y así lo ha señalado en varias ocasiones el secretario general de la ONU, António Guterres, con duras e incluso lúgubres expresiones.

En años pasados anunciaba "el comienzo de la era de la ebullición global" acusando a la humanidad de "abrir las puertas del infierno" y dejar al planeta "al borde del abismo" y, en declaraciones del pasado mes de octubre proclamaba que mantener las ayudas a los combustibles fósiles significaba "subsidiar el suicidio".

PUBLICIDAD

De hecho, la ONU ha reconocido recientemente por vez primera la imposibilidad real de frenar la subida global de temperaturas más allá del 1,5 ºC respecto a la era preindustrial, planteada en el Acuerdo de París.

Antalya dirá si todavía es posible encauzar la situación climática.