Colapinto: Tarde complicada, estamos decepcionados por no haber logrado al menos la Q2

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que este domingo saldrá decimoquinto en el Gran Premio de Sao Paulo, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Interlagos que fue "una tarde complicada" y que están "decepcionados por no haber logrado, al menos, el pase a la Q2".

"Ha sido una tarde complicada y por supuesto que estamos decepcionados por no haber logrado pasar al menos a la Q2 (segunda ronda) de la calificación", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que, a pesar de la sanción que recibió en México -por no respetar las banderas amarillas- que le hizo perder el octavo puesto, sigue siendo duodécimo en el campeonato, con 27 puntos.

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"Sencillamente no fuimos tan rápidos en mojado como hubiésemos sido en seco", opinó el argentino de Alpine este sábado después de una calificación caótica marcada por las fuertes precipitaciones.

"Nos faltaba agarre y ritmo en líneas generales en unas condiciones en las que otros no parecía tener tantas dificultades como nosotros", explicó Colapinto, cuyo mejor resultado desde que compite en la Fórmula Uno es el sexto puesto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, disputado a finales de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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"Tenemos que revisar muchas cosas y esperemos que si las condiciones son parecidas mañana podamos extraer más ritmo de los neumáticos intermedios en comparación con las de lluvia extrema", apuntó el piloto bonaerense este sábado en el circuito de Interlagos.