Autos salen de nuevo a pista tras la bandera roja por el diluvio en Interlagos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La sesión de calificación para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que quedó interrumpida este sábado en el circuito de Interlagos, con bandera roja, a causa de la fuerte lluvia que caía sobre la pista brasileña, se acaba de reanudar con la seria dura de que pueda completarse.

Apenas dos minutos después de que arrancase la primera ronda de la cronometrada principal (Q1), que todos afrontaban bien con neumático intermedio o bien con el de lluvia extrema, y ante la evidente peligrosidad de rodar en esas condiciones, la dirección de carrera decidió interrumpir la misma; que se reanudará cuando mejoren las circunstancias.

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Después de que el coche de seguridad, pilotado por el alemán Bernd Mayländer, comprobase en dos ocasiones que la pista estaba impracticable; tras una tercera salida a pista, todos los coches han salido a pista, con neumáticos de lluvia extrema.