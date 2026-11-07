Al menos 3 muertos y 8 heridos deja un ataque a un cantón militar del norte de Colombia

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Bogotá, 7 nov (EFE).- Al menos tres militares murieron y ocho resultaron heridos de gravedad este sábado en un ataque con drones cargados con explosivos contra una base militar en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar (norte de Colombia), informó el Ejército.

El Ejército colombiano detalló en un comunicado que el Cantón Militar del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, fue atacado con "aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos".

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"Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales", agregó el comunicado. EFE