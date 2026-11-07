Alcaraz: "Llevo tiempo persiguiendo este momento"

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París, 7 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que ahora siente que tiene la oportunidad de ganar el Masters 1.000 de París, uno de los pocos que no figuran en su palmarés, en el que no había tenido buenos resultados y en el que este domingo disputará la final ante el estadounidense Ben Shelton.

Alcaraz destacó que Shelton, que le derrotó en el pasado Abierto de Estados Unidos, es "uno de los mayores desafíos que hay ahora en el tenis".

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"Esta es una semana en la que siempre me ha costado rendir, lo más lejos que había llegado era z los cuartos y sin jugar mi mejor tenis, sin sentir un gran nivel. Así que estar en la final es algo fantástico. Llevo mucho tiempo persiguiendo este momento", dijo tras derrotar al noruego Casper Ruud en semifinales.

"He perdido muchos partidos en primera ronda, algo a lo que no estoy acostumbrado y he tenido derrotas realmente dolorosas. Estoy muy contento porque esta semana he jugado a un gran nivel y me he sentido cómodo mentalmente", comentó.

Como ya hizo tras superar los cuartos ante el estadounidense Taylor Fritz tras remontar dos bolas de partido, Alcaraz aseguró que "el aspecto mental es una de las claves principales para poder rendir al máximo".

El español afirmó que se espera "una dura batalla" contra Shelton, similar a la que ambos protagonizaron en cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, en el que el estadounidense se impuso tras casi 4 horas y media de juego en cinco sets.

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"Me ganó jugando un grandísimo tenis, el partido se decantó por pequeños detalles. Tengo que intentar mejorar esos detalles y en los momentos importantes hacer mejor las cosas para no dejar escapar oportunidades. Pero sobre todo tengo que jugar agresivo, jugar mi tenis, disfrutar y si pierdo que no tenga la sensación de que no he hecho todo lo que tenía que hacer", comentó.

"La pista mañana será más rápida, lo que hace que todo sea más peligroso. Soy consciente de ello y voy a intentar prepararme lo mejor posible. Tendré que estar muy atento, mis reflejos tendrán que estar al máximo nivel", señaló.

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"De lo contrario, me ganará, afrontarle es uno de los mayores desafíos que hay ahora en el tenis", dijo.

Alcaraz resaltó que Shelton, cuarta raqueta del mundo, "está jugando a un gran nivel, muy sólido desde el fondo de la pista, y causando muchos problemas a sus rivales en cada partido".