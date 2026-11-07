(Previa) Los Falcons quieren detener a los entonados Bengals en el segundo partido de la NFL en Madrid

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Los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals serán este domingo los protagonistas del segundo partido en España de la historia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, un duelo en el Estadio Santiago Bernabéu que se presupone más atractivo e interesante que el del año pasado y que permitirá ver en acción a algunos de los mejores jugadores del momento.

El 15 de noviembre de 2026, Madrid se convirtió en una nueva e inédita parada de la gira internacional de partidos de la NFL con el choque entre los Miami Dolphins, que ejercieron de locales, y los Washington Commanders, dos franquicias con más aroma histórico que pujanza, con victoria de los de Florida por 16-13 tras una prórroga.

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Fue un partido más emocionante que brillante, algo diferente al que se espera este domingo a partir de las 15.30 horas. Los Dolphins y los Commanders podían presumir ese día de ser dos franquicias campeonas, con dos y tres anillos respectivamente, eso sí todos ellos en el siglo XX. Los Falcons y los Bengals no poseen el Vince Lombardi, pero tienen en sus plantillas a algunas de las mejores estrellas en la actualidad, sobre todo los de Ohio, liderados por Joe Burrow y que además llegan muy entonados.

Los Bengals, triple campeones de la Conferencia Americana y con tres Super Bowl en su historia, la última en 2022, están con un buen balance de 5-2 en la reñida División Norte que lideran los Pittsburgh Steelers (6-2) y han encadenado tres triunfos consecutivos, mostrando además un arsenal ofensivo de elevado nivel, con Burrow desplegando todo su potencial.

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El pasado 25 de octubre, el equipo que entrena Zac Taylor se había marchado al descanso 13-0 abajo ante los Baltimore Ravens y se asomaban a su tercera derrota de la temporada. Sin embargo, reaccionaron con 35 puntos sin respuesta para ganar y el pasado fin de semana se fueron hasta los 43 para imponerse en casa en la prórroga por 43-36 a los Tennesse Titans y enviar un mensaje claro de su potencial y de sus aspiraciones de pelear por el anillo, aunque primero debe volver a la postemporada por primera vez desde 2022.

78 puntos, con Burrow, considerado uno de los mejores en su posición de la actualidad, ofreciendo una media de 302 yardas por partido, con el 73 por ciento de sus pases completados y habiendo sumado ya 20 'touchdowns', ejecutando a la perfección un ataque letal a nivel aéreo.

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Y es que el de Iowa tiene a su lado a dos de los mejores 'wide receive', los receptores, de la liga en la actualidad, con los que combina a la perfección después de llevar ya muchos años juntos como son Ja'Marr Chase, seguramente más mediático, y Tee Higgins, que esta campaña es el segundo mejor sólo superado por el espectacular Jaxon Smith-Ngijba (Seattle Seahawks) tras firmar 43 recepciones, 726 yardas y cuatro 'touchdowns'. Su compañero suma 43, 492 y seis anotaciones para ser una amenaza real para la defensa de unos Falcons que no llegan tan bien a Madrid a nivel de resultados y con dudas tras su últimos partido.

BIJAN ROBINSON, EL MEJOR CORREDOR DEL AÑO

Atlanta, campeón de la Conferencia Nacional en las temporadas 1998 y 2015, perdiendo en ambas la Super Bowl, con especial mención a la de febrero de 2016 cuando dominaba 28-3 a los históricos New England Patriots de Tom Brady al inicio del tercer cuarto para acabar cediendo en la prórroga por 34-28, está con un peor balance de 3-5 en la División Sur, aunque pese a ello sus opciones de 'playoffs' siguen intactas.

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Los 'Dirty Birds', que no pisan la postemporada desde la campaña de 2017, necesitan la victoria en Madrid para tratar de afianzar sus opciones, pero para ello deberán mejorar respecto a su último partido, principalmente a nivel ofensivo. El equipo que dirige Kevin Stefansky cayó por 16-0 ante los Tampa Bay Buccaneers, que no necesitaron completar ningún pase y se limitaron a hacer daño a la carrera.

Los Falcons no están siendo regulares, pero dentro de su irregularidad han sido capaces de ganar a domicilio a los Green Bay Packers (14-35) y endosar su única derrota hasta ahora de la campaña a los San Francisco 49ers (29-20), argumentos para amenazar a los Bengals junto a la buena capacidad que han demostrado hasta ahora para contener los ataques aéreos ya que son los únicos que no han permitido un 'touchdown' con un pase de 20 o más yardas, y ya dieron una noche complicada a Brock Purdy, 'QB' de los 49ers.

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Y si Cincinnati tienen a jugadores estelares, la franquicia de Georgia tiene al mejor 'running back' de la temporada, Bijan Robinson, su gran arma ofensiva. Pese a que ha bajado algo su nivel de inicio de la temporada, se presentará en el Bernabéu como el líder en yardas recorridas con 780 para cuatro 'touchdowns' y será la amenaza terrestre para la defensa visitante.

De todos modos, los Falcons también tienen una buena opción para intentar hacer daño con su ataque aéreo por medio del receptor Drake London, que es el sexto mejor de la liga, y al ala cerrada Kyle Pitts, que ha firmado cuatro 'touchdowns', que pueden ser las mejores opciones para su mariscal de campo, un Michael Pennix Jr, menos deslumbrante que Burrow, con 1.286 yardas en su haber, nueve 'touchdowns' y cinco intercepciones, cuatro de ellas en un último partido del que se querrá resarcir.

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