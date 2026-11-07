Trump ordena una investigación contra los demócratas por "extorsión"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación criminal por "extorsión" por las "amenazas" de dirigentes del Partido Demócrata para intimidar a rivales políticos aprovechando la mayoría parlamentaria que lograron el pasado martes en las elecciones de mitad de mandato.

"¡Voy a ordenar al Departamento de Justicia que investigue este acto criminal de inmediato!", ha publicado Trump en redes sociales en un mensaje en el que advierte de una "extorsión al más alto nivel" y de un intento de convertir esta mayoría demócrata en un arma para lanzar un 'lawfare' contra los republicanos.

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Trump ha asegurado que "los demócratas van por ahí amenazando con destituir a mucha gente, incluido el fiscal general de Estados Unidos y otras personas, y con otras formas de castigo aunque reconocen que no tienen motivos para ello y que no hay ningún acto que justifique la destitución". "Esto es extorsión al más alto nivel y deberían rendir cuentas por ello", ha argumentado.

El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que también han sido amenazados con "cárcel" y otras represalias los donantes republicanos, "que están entre la gente más respetada del mundo".

"La cárcel debería ser para quienes extorsionan y los republicanos deben ser listos, ¡rápidamente! Los líderes políticos demócratas han mandado cartas amenazantes a mucha gente, todas ellas inocentes", ha asegurado.

Menciona en particular a la senadora por Michigan Elissa Slotkin, quien "dice que va a ir a por todos los jóvenes que creen en los valores republicanos".

La orden de Trump se produce después de la victoria de los candidatos del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, por la que controlarán las dos cámaras del Congreso. Podrían así abrir investigaciones contra cargos públicos a partir de enero y ya se han mencionado posibles investigaciones por el enriquecimiento de la familia Trump, corrupción, política migratoria o el caso Epstein.

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