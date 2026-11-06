Ýusef Yabarín: intentan deslegitimarnos para impedir el cambio en Israel

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Patricia Martínez Sastre

Jerusalén, 6 nov (EFE).- Yúsef Yabarín, líder de la Lista Conjunta, la principal coalición palestina en Israel, asegura que hay una campaña para deslegitimar a los partidos árabes e impedir el cambio en Israel.

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En una entrevista con EFE Yabarín afirmó que hay "una maniobra que responde a una clara motivación política: intentar deslegitimar a nuestra fuerza política para impedir que se produzca un cambio en Israel".

El líder de la Lista Conjunta consideró que el objetivo de las preguntas y las demandas que reciben insistentemente para que condenen al grupo islamista Hamás es "básicamente, presentarnos como extremistas".

"Somos defensores de los derechos humanos. Nos atenemos al derecho internacional y, por supuesto, estamos en contra de cualquier ataque contra civiles", dijo a EFE este exprofesor de Derecho de 54 años y líder del partido socialista Hadash.

Se trata, sin embargo, de uno de los cuatro prerrequisitos anunciados por el líder opositor, Gadi Eisenkot, de cara a cualquier posible coalición con la Lista Conjunta o los islamistas de Raam: que reconozcan a Israel como un Estado judío, acepten el servicio nacional obligatorio —ya sea civil o militar— y denuncien a Hamás como organización terrorista.

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El líder del partido que dio la gran sorpresa en los comicios logrando 11 escaños tiene claro que Netanyahu perdió las elecciones y debe irse.

Yabarín confirma que aún no ha hablado de forma oficial con Eisenkot desde la votación del 27 de octubre y, si bien reconoce que su lista está dispuesta a servir como un muro de contención, una barrera que impida a los ministros "racistas y Kahanistas" seguir en el poder, sabe también que el abismo entre ambos les impide formar parte de su Ejecutivo.

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"No formaremos parte de una coalición ni del gobierno, ya que, como ya he señalado, no podemos integrar un ejecutivo que perpetúe la ocupación y destine recursos a los asentamientos ilegales; algo que contraviene nuestros valores fundamentales y nuestras posturas políticas", detalló Yabarín a EFE, al insistir en que no van a solicitar ningún cargo.

Uno de los posibles escenarios sería, entonces, la formación de un gobierno en minoría parlamentaria tras las elecciones —un hecho sin precedentes en Israel—, siempre que el bloque de Eisenkot con 48 escaños logre superar al de Netanyahu, con 53.

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Esto podría suceder mediante el respaldo de Raam -junto a quienes Eisenkot sumaría 56 escaños-, o las abstenciones estratégicas de la Lista Conjunta y de los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), que podría retirar sus 7 escaños a Netanyahu (haciéndolo caer a 46).

Para Yabarín, lo importante es aprovechar este "momento histórico" en Israel -país gobernado durante 19 de sus 78 años por Benjamín Netanyahu- y lograr un gobierno que ponga fin a la actual política de demolición de viviendas palestinas en Cisjordania, la inacción de la Policía israelí contra bandas criminales, el racismo y la falta de recursos estatales para los pueblos de mayoría árabe.

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Desde el mismo día de los comicios, Netanyahu repitió a sus seguidores que los "árabes" estaban "robando las elecciones" y, desde entonces, el Likud y otros partidos de extrema derecha insisten en que ha habido fraude electoral por parte de estas formaciones.

La fiscal general, Gali Baharav-Miara, rechazó la petición del Shin Bet de interrogar a "ciudadanos o a representantes electos sin pruebas que lo justifiquen", según dijo en un inusual comunicado, y la Comisión Electoral Central ha avalado los resultados oficiales.

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Netanyahu "está incitando contra nuestra comunidad, contra nuestros representantes, con el objetivo evidente de deslegitimar el poder político y, en esencia, intentar impedir que la oposición colabore con nosotros", explica Yarabín.

"Si observamos los resultados, Netanyahu ha perdido estas elecciones. Es algo muy claro. Y (su salida) es lo que nos proponemos lograr", dijo. EFE

(foto)(vídeo)