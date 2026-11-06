Muere en un operativo en México un hombre acusado de asesinato de jefe policial

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron este jueves durante un operativo en el Estado de México, centro del país, a un presunto líder criminal sancionado por Estados Unidos y señalado como autor intelectual del asesinato de un alto mando de la policía de la Ciudad de México cercano al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad de México informó en un comunicado que Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias El General, murió durante un enfrentamiento con agentes federales en el municipio de Naucalpan, vecino a la capital mexicana, donde también falleció otra persona cuya identidad no fue revelada.

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García Harfuch explicó que los agentes fueron atacados a tiros cuando intentaban detener a Vázquez Alvarado, por lo que repelieron la agresión.

El secretario de Seguridad identificó al abatido como fundador del Cártel Nuevo Imperio, una organización con operaciones en Ciudad de México y los vecinos Estado de México y Morelos, en el centro del país.

Agregó que el fallecido era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

"El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal", apuntó García Harfuch.

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Las investigaciones también lo identificaban como presunto autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, un alto mando de inteligencia de la policía capitalina y cercano colaborador de García Harfuch, ocurrido el 21 de julio de 2024.

"No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país", expresó el secretario, quien aseguró que las investigaciones continuarán hasta llevar ante la justicia a los demás responsables del crimen.

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Vázquez Alvarado había sido sancionado en noviembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding, un exdeportista olímpico canadiense acusado por Washington de dirigir una organización internacional de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses también lo vincularon con el uso de contactos policiales en México para localizar objetivos de la organización criminal y sancionaron a tres empresas mexicanas relacionadas con él.

García Harfuch aseguró que las autoridades federales y estatales continuarán los trabajos de inteligencia para identificar y detener a otros integrantes del Cártel Nuevo Imperio y desmantelar sus redes criminales. EFE