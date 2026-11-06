La Reina Sofía, imparable a sus 88 años, se da un baño de masas en San Fernando

06/11/2026 La Reina Sofía, a su llegada a San Fernando (Cádiz). La Reina Sofía cumplió 88 años el pasado 2 de noviembre y, lejos de plantearse una reducción de sus compromisos oficiales, ha vuelto a demostrar con su segundo acto en tan solo tres días que sigue siendo uno de los miembros más queridos de la Familia Real y uno de los grandes activos de la Corona. Tras disfrutar el fin de semana pasado de un viaje de carácter privado a Armenia, y celebrar su cumpleaños con un almuerzo íntimo en el Palacio de La Zarzuela, la Emérita reaparecía este miércoles en la ceremonia de entrega de las Grandes Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco en el Cuartel General de la Armada con un elegantísimo dos piezas beige con detalles de pedrería de su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

La Reina Sofía cumplió 88 años el pasado 2 de noviembre y, lejos de plantearse una reducción de sus compromisos oficiales, ha vuelto a demostrar con su segundo acto en tan solo tres días que sigue siendo uno de los miembros más queridos de la Familia Real y uno de los grandes activos de la Corona. Tras disfrutar el fin de semana pasado de un viaje de carácter privado a Armenia, y celebrar su cumpleaños con un almuerzo íntimo en el Palacio de La Zarzuela, la Emérita reaparecía este miércoles en la ceremonia de entrega de las Grandes Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco en el Cuartel General de la Armada con un elegantísimo dos piezas beige con detalles de pedrería de su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel.

Y este viernes, confirmando su especial vinculación con la Marina, se ha desplazado hasta San Fernando (Cádiz) para amadrinar la entrega de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera, a la Fuerza de Infantería de Marina. Un acto castrense que se ha celebrado en el atrio del Ayuntamiento de la localidad gaditana, que se ha echado a las calles para brindar a la madre del Rey una calurosa bienvenida.

PUBLICIDAD

Bajo un sol radiante, cientos de personas han aplaudido y vitoreado a Doña Sofía que, emocionada ante esta muestra de cariño, no ha dudado en saltarse el protocolo -algo que no suele hacer a diferencia de los Reyes Felipe y Letizia- para acercarse a saludar a la gente con una gran sonrisa al grito de "¡guapa, guapa!".

Siempre impecable, y teniendo en cuenta lo solemne del acto, Doña Sofía ha apostado por un dos piezas azul marino, compuesto por pantalón de corte recto y chaqueta larga entallada con bordados florales en gris, botonadura frontal forrada, y cuello tipo mao. Además, la abuela de la Princesa Leonor ha querido hacer un guiño a la Marina y ha lucido un vistoso broche con forma de ancla con una corona en la parte superior en la solapa.

PUBLICIDAD